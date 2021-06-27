جموع غفيرة تشيع آلاء الصديق ودفنها في قطر (صور وفيديو)

الدوحة/سما/

شارك الآلاف من أهل قطر مواطنين ومقيمين في جنازة آلاء الصديق المناضلة والحقوقية والناشطة الإماراتية التي توفيت في حادث سير في لندن، ونقل جثمانها إلى الدوحة بطلب من أهلها.

ولبى كثيرون في قطر دعوات وجهها معارضون إماراتيون للمشاركة جميعاً في مراسيم جنازة الفقيدة التي خلف رحيلها حسرة واسعة لدى الكثيرين، لما تميزت به من مواقف مشرفة في الدفاع عن أصحاب القضايا العادلة في بلادها الإمارات، وفي فلسطين المحتلة.

وقبل غروب شمس النهار، اكتظت مواقف مسجد مقبرة مسيمير في العاصمة الدوحة، ولم تسع مئات السيارات التي توافدت للصلاة على آلاء ومساندة أهلها، وحضور دفنها.

Do not despair at being an unsung hero. Always keep in your heart the desire to do what is right for mankind.



Maejima Hisoka#آلاء_الصديق#آلاء_الصديق_في_ذمة_اللهpic.twitter.com/YNZkWeA4Ca — ???????????????? #آلاء_الصديق_في_ذمة_الله (@Equity5464) June 27, 2021

Her voice was silenced by Emirates..

I’m really sad.. we will miss you ????????#آلاء_الصديق #الاء_الصديق_في_ذمه_الله



pic.twitter.com/UZeZxrgQfh — Lulwah ????????‍⚕️???????? (@lulwahFh) June 27, 2021

وساهمت الجهات المنظمة في تسيير حركة المتوافدين، الملبين للنداء والراغبين في حضور الجنازة، مع تزايد أعدادهم، خصوصاً مع صلاة المغرب، حيث بلغت الحركة ذروتها في المناطق القريبة من مسيمير حيث المقبرة.

وأثنى كثيرون على قرار السلطات القطرية الموافقة على نقل جثمان الناشطة الإماراتية، وتيسير نقل جثمانها من العاصمة البريطانية لندن، وتحقيق أمنية أهلها، أن تدفن آلاء قريبة منهم، وفي دولة شقيقة، وبين أهلها.