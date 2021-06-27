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جموع غفيرة تشيع آلاء الصديق ودفنها في قطر (صور وفيديو)

الإثنين 28 يونيو 2021 05:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جموع غفيرة تشيع آلاء الصديق ودفنها في قطر (صور وفيديو)



الدوحة/سما/

 شارك الآلاف من أهل قطر مواطنين ومقيمين في جنازة آلاء الصديق المناضلة والحقوقية والناشطة الإماراتية التي توفيت في حادث سير في لندن، ونقل جثمانها إلى الدوحة بطلب من أهلها. 

ولبى كثيرون في قطر دعوات وجهها معارضون إماراتيون للمشاركة جميعاً في مراسيم جنازة الفقيدة التي خلف رحيلها حسرة واسعة لدى الكثيرين، لما تميزت به من مواقف مشرفة في الدفاع عن أصحاب القضايا العادلة في بلادها الإمارات، وفي فلسطين المحتلة.

وقبل غروب شمس النهار، اكتظت مواقف مسجد مقبرة مسيمير في العاصمة الدوحة، ولم تسع مئات السيارات التي توافدت للصلاة على آلاء ومساندة أهلها، وحضور دفنها. 

وساهمت الجهات المنظمة في تسيير حركة المتوافدين، الملبين للنداء والراغبين في حضور الجنازة، مع تزايد أعدادهم، خصوصاً مع صلاة المغرب، حيث بلغت الحركة ذروتها في المناطق القريبة من مسيمير حيث المقبرة. 

وأثنى كثيرون على قرار السلطات القطرية الموافقة على نقل جثمان الناشطة الإماراتية، وتيسير نقل جثمانها من العاصمة البريطانية لندن، وتحقيق أمنية أهلها، أن تدفن آلاء قريبة منهم، وفي دولة شقيقة، وبين أهلها.


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#آالاء الصديق #وفاة الاء الصديق #جنازة الاء الصديق

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