جموع غفيرة تشيع آلاء الصديق ودفنها في قطر (صور وفيديو)

شارك الآلاف من أهل قطر مواطنين ومقيمين في جنازة آلاء الصديق المناضلة والحقوقية والناشطة الإماراتية التي توفيت في حادث سير في لندن، ونقل جثمانها إلى الدوحة بطلب من أهلها.

ولبى كثيرون في قطر دعوات وجهها معارضون إماراتيون للمشاركة جميعاً في مراسيم جنازة الفقيدة التي خلف رحيلها حسرة واسعة لدى الكثيرين، لما تميزت به من مواقف مشرفة في الدفاع عن أصحاب القضايا العادلة في بلادها الإمارات، وفي فلسطين المحتلة.

وقبل غروب شمس النهار، اكتظت مواقف مسجد مقبرة مسيمير في العاصمة الدوحة، ولم تسع مئات السيارات التي توافدت للصلاة على آلاء ومساندة أهلها، وحضور دفنها.

