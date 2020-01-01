الإكوادور تحرم البرازيل من العلامة الكاملة..فيديو

برازيليا/سما/

تعادل منتخب الإكوادور مع منتخب البرازيل في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من دور مجموعات كوبا أمريكا.

ونجح المنتخب البرازيلي في تسجيل هدف التقدم بعد مرور 37 دقيقة من الشوط الأول، بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن حولها إيفرتون، ليلعب ميليتاو كرة رأسية سكنت أقصى الزاوية اليسرى لمرمى الإكوادور.

وعادل منتخب الإكوادور النتيجة في الدقيقة 53 بعد كرة رأسية من فالنسيا مهد بها تمريرة رائعة إلى البديل مينا الذي بات في وضعية إنفراد بأليسون، ليطلق تصويبة أرضية قوية في شباك البرازيل.

بهذا التعادل، لم يحقق راقصو السامبا العلامة الكاملة بل أصبح رصيدهم 10 نقاط من 4 مباريات.

بينما ارتفع رصيد المنتخب الإكوادوري إلى 3 نقاط محتلا المركز الرابع، ليلحق بركب المتأهلين لدور الثمانية.