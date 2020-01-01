"إسرائيل": لا تقييدات كورونا جديدة..وغرامة للعائدين من دول مصنّفة خطرة

القدس المحتلة/سما/

أعلن المجلس الوزاري المصغر للتعامل مع فيروس كورونا المستجد (كابينيت كورونا)، في وقت متأخر من مساء الأحد، أنه لن يتم فرض المزيد من القيود في الوقت الحالي، فيما سيتم تشديد الرقابة على مطار بن غوريون، وسيُطلب من كل مسافر إسرائيليّ فوق سن 16 عامًا ملءُ تصريح قبل مغادرة البلاد، بينما سيدفع العائدون من الدول ذات درجات الخطورة القصوى، غرامة قدرها 5000 شيكل.

وقدّم المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية، برفيسور حيزي ليفي، استقالته. وكتب في كتاب استقالته: "أود أن أعلن أنني أرغب في إنهاء منصبي كمدير عام لوزارة الصحة والعودة للخدمة في النظام الصحي في مستشفى ’برازيلاي’ في عسقلان".

كما أعلنت وزارة الصحة ذلك، مضيفة أنه "سيتم قريبا نشر إعلان عن تعيين مدير عام وزارة الصحة الجديدة".

وسيلزم كل مسافر إسرائيلي يبلغ من العمر ما يزيد عن 16 عامًا في مطار بن غوريون، بتعبئة تصريح قبل مغادرته إسرائيل، سيتضمن التزامه بعدم السفر إلى إحدى الدول التي تنص الأنظمة الخاصة بمغادرة إسرائيل على حظر السفر إليها، أو تصريح يفيد بجواز سفره بموجب الحالات الاستثنائية المنصوص عليها ضمن الأنظمة.

وستلزم شركات الطيران بعدم السماح لأي مسافر بالصعود إلى الطائرة إذا لم يملك مثل هذا التصريح، على أن يضع مشغل المطار محطات للمساعدة في تعبئة استمارات التصريح، ودخل هذا النظام حيز التنفيذ يوم الثلاثاء الماضي.

وصادق الكابينيت على تمديد سريان الأنظمة التي تنص على حظر السفر إلى دول تم تعريفها كدول ذات خطورة قصوى، ما عدا الحالات الاستثنائية، لغاية التاريخ الموافق 11 تموز/ يوليو.

كما تقرر أن السفر إلى دولة محظورة بما يخالف الأنظمة يشكل مخالفة جنائية وإدارية، والتي سيترتب عنها فرض غرامة بواقع 5000 شيكل بحق مسافر عاد من مثل هذه الدولة.

وفي هذا الصدد، تم تحديد إجراءات صارمة لتطبيق القانون من قبل القائمين على مراقبة الحدود التابعين لسلطة السكان والهجرة وكذلك من قبل أفراد الشرطة. وستدخل هذه الأنظمة حيز التنفيذ، الإثنين.

وسيكون بإمكان أفراد الطواقم الجوية الحصول على إعفاء من الخضوع لفحص تشخيص الإصابة بكورونا عند الدخول إلى إسرائيل، في إطار متابعة المشغل الجوي، رهنًا بالخضوع لفحص كورونا كل أسبوع طالما لم يغادروا منطقة المطار إذا مكثوا في دولة ذات خطورة قصوى.

وأخيرًا، تم تحديد مخالفة جنائية وإدارية إذا منع مسؤول، قاصرا دون الـ12 عامًا من العمر، من الخضوع لفحص كورونا، على أن تُفرض في مثل هذه الحالة غرامة بواقع 3500 شيكل بحقه. وستدخل هذه الأنظمة حيز التنفيذ في يوم الأربعاء المقبل.

وقالت وزارة الصحة: ​​"في محادثة بين وزير الصحة نيتسان هورويتز والمدير العام لوزارة الصحة البروفيسور هزي ليفي ، تم الاتفاق بين الاثنين على أن ينهي ليفي منصبه كمدير عام لوزارة الصحة من أجل لتشغيل مستشفى برزيلاي مرة أخرى ". كما ورد أنه "سيتم قريباً نشر إعلان عن تعيين مدير عام وزارة الصحة الجديدة".

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وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، قد قال في مستهل اجتماع الحكومة الأسبوعي، الأحد، إنه لا توجد نية بفرض قيود متعلقة بانتشار فيروس كورونا خلال فصل الصيف الحالي، ودعا الجمهور إلى تلقي التطعيم ضد الفيروس.

وأضاف بينيت أن "المسؤولية ستكون معالجة الآن بالنظر نحو المستقبل. ولن يكون اللقاح ناجحا دائما، وقد تكون هناك طفرات لا يوجد لقاح ضدها. لذلك، فإن إسرائيل التي لا يوجد فيها معابر حدودية كثيرة، هي بمثابة دولة جزيرة ولا يوجد سبب كي يحدث ذلك لدينا" في إشارة إلى انتشار طفرات كورونا.

وذكر بينيت أنه يريد مضاعفة عدد الذين يتلقون التطعيم بثلاث مرات، بحيث يتم تطعيم 30 ألف شخص يوميا. وقال إنه "من أجل الانتصار على كورونا يجب أن تدير الحكومة الوضع، ولكن من خلال تعاون الجمهور. وبإمكاني القول إن الأمور تدار من جانبنا بشكل جيد". وأضاف مخاطبا الجمهور أنه "إذا كنتم لا تريدون فرض قيود عليكم، فاخرجوا اليوم لتلقي التطعيم".