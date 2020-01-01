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مستوطن يرش غاز الفلفل باتجاه أهالي حي الشيخ جراح

الإثنين 28 يونيو 2021 02:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطن يرش غاز الفلفل باتجاه أهالي حي الشيخ جراح



القدس المحتلة/سما/

قام مستوطن، في ساعات المساء الأولى، برش غاز الفلفل، باتجاه المتواجدين في حي الشيخ جراح في القدس.

وأفاد أهالي الحي أن مستوطنا وخلال سيره في المنطقة، وقف بالقرب من منزل عطية ، وبشكل مفاجئ أخرج الغاز من جيبه وقام برشه على الأهالي، ولدى حضور الشرطة القريبة من المكان، اكتفت بابعاده عن الأهالي.

وقال السكان أن القوات تعزل الحي بأكمله، وتمنع الدخول اليه باستثناء ساكنيه، وتفرض عليهم ابراز هوياتهم على الحواجز المقامة مدخل الحي، وتخلي الشارع من المتواجدين ومن سكان الحي بإجبارهم الدخول الى منازلهم، وفي المقابل تسمح للمستوطنين بالدخول والتجول بحرية، وفي أي اعتداء من قبلهم تكتفي بإبعاد المستوطن ثم تنفذ اعتقالات للأهالي.


ولفت السكان ان القوات اعتقلت أمس 4 من سكان الحي، اليسار وشقيقتها أصالة أبو حسنة، وسمير عبد اللطيف ونجله خليل.

#غاز الفلفل #الشيخ جراح #القدس المحتلة #الاستيطان #الاحتلال

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