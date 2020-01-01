وفاة المنتجة والفنانة المصرية اعتماد خورشيد

القاهرة/سما/

توفيت الفنانة والمنتجة المصرية اعتماد خورشيد، اليوم الأحد، عن عمر ناهز 82 عاما، حسبما أعلن نجلها إيهاب خورشيد.



وذكر موقع "اليوم السابع" أن خورشيد توفيت متأثرة بإصابتها بالالتهاب الرئوي وليس بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه سيتم دفن الجثمان بمقابر الأسرة بطريق الفيوم.

وصرح إيهاب خورشيد بأن والدته "كانت مريضة منذ فترة طويلة بالتهاب رئوي وتعاني من ضيق تنفس، وكان دائمًا بصحبتها جهاز الأكسجين الخاص بها لتستخدمه عندما ينقص الأكسجين، كما كانت مقيمة بأحد الفنادق القريبة من المطار لمدة 3 أيام".

وتابع إيهاب خورشيد: "اشتد مرضها ولم تستطع التنفس بسبب فشل رئوي، فاصطحبناها إلى المستشفى لكنها فارقت الحياة في الطريق".

يذكر أن اعتماد خورشيد فنانة ومنتجة كانت قد أسست شركة إنتاج سينمائي مع صلاح رمسيس ولبنى عبد العزيز، كما أنها أسست "معامل اعتماد خورشيد" للطبع والتحميض، والتي شاركت في مونتاج عدد من الأعمال منذ أواخر الخمسينات وحتى السبعينات، من أبرزها: "العزاب الثلاثة، المغامرة الكبرى، الحسناء والطلبة"، كما أنتجت أفلاما منها: "أولاد الملجأ"، و"جمعية قتل الزوجات الهزلية".