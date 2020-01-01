  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

وفاة المنتجة والفنانة المصرية اعتماد خورشيد

الإثنين 28 يونيو 2021 01:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة المنتجة والفنانة المصرية اعتماد خورشيد



القاهرة/سما/

توفيت الفنانة والمنتجة المصرية اعتماد خورشيد، اليوم الأحد، عن عمر ناهز 82 عاما، حسبما أعلن نجلها إيهاب خورشيد.


وذكر موقع "اليوم السابع" أن خورشيد توفيت متأثرة بإصابتها بالالتهاب الرئوي وليس بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه سيتم دفن الجثمان بمقابر الأسرة بطريق الفيوم.
وصرح إيهاب خورشيد بأن والدته "كانت مريضة منذ فترة طويلة بالتهاب رئوي وتعاني من ضيق تنفس، وكان دائمًا بصحبتها جهاز الأكسجين الخاص بها  لتستخدمه عندما ينقص الأكسجين، كما كانت مقيمة بأحد الفنادق القريبة من المطار لمدة 3 أيام".

وتابع إيهاب خورشيد: "اشتد مرضها ولم تستطع التنفس بسبب فشل رئوي، فاصطحبناها إلى المستشفى لكنها فارقت الحياة في الطريق".
يذكر أن اعتماد خورشيد فنانة ومنتجة كانت قد أسست شركة إنتاج سينمائي مع صلاح رمسيس ولبنى عبد العزيز، كما أنها أسست "معامل اعتماد خورشيد" للطبع والتحميض، والتي شاركت في مونتاج عدد من الأعمال منذ أواخر الخمسينات وحتى السبعينات، من أبرزها: "العزاب الثلاثة، المغامرة الكبرى، الحسناء والطلبة"، كما أنتجت أفلاما منها: "أولاد الملجأ"، و"جمعية قتل الزوجات الهزلية".

#اعتماد خورشيد #وفاة اعتماد خورشيد

الأكثر قراءة اليوم

هل دمّرت إسرائيل “مترو حماس” في غزة؟.. تفاصيل مخفية تُثير قلق الاحتلال

سلام فياض يصل قطاع غزة

السلطة الفلسطينية في مواجهة موجة غضب شعبي غير مسبوقة منذ سنوات بالضفة الغربية

كم تبقى لموعد عيد الأضحى المبارك.. مركز الفلك الدولي يكشف

قيادي بفتح يهاجم حركة حماس ويتهمها بالإنقلاب على منظمة التحرير

قادمة من الامارات .. دخول السلالة "الهندية" لفيروس كورونا إلى فلسطين

مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين : نشعر بالصدمة

الأخبار الرئيسية

مظاهرات

هآرتس تتساءل: ما تداعيات “وفاة” الناشط المعارض “نزار بنات” على الساحة الفلسطينية؟

متظارهين

أسرى محررون يطلقون مبادرة وطنية لحقن الدماء وللخروج من الأزمة الراهنة

مظارهرة

اشتباكات بين متظاهرين من فتح ومنددين بمقتل بنات وقوات الامن في بيت لحم ورام الله

الميادين: القاهرة توصلت لاتفاق أوليّ يضمن عودة الأوضاع في غزة إلى ما قبل العدوان

تفاصيل اجتماع مركزية فتح حول وفاة بنات: الحوار الوطني السبيل الوحيد لحماية مشروعنا التحرري القائم

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية