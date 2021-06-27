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وينسلاند يعقب على استئناف شحنات الوقود القطري لمحطة كهرباء غزة

الإثنين 28 يونيو 2021 01:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وينسلاند يعقب على استئناف شحنات الوقود القطري لمحطة كهرباء غزة



تويتر

قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، أنه سيتم يوم الاثنين استئناف دخول شحنات الوقود الممولة من قطر لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة.

وأضاف وينسلاند في تغريدة عبر "تويتر"، أن "هذا القرار يأتي وفقا للاتفاقية المبرمة بين مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، ودولة قطر".


وأعرب عن ترحيبه بجميع الخطوات المتخذة لتهدئة الوضع، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ستواصل العمل مع جميع المعنيين لترسيخ وقف إطلاق النار ومساعدة سكان قطاع غزة.

#تور وينسلاند #الوقود القطري #كهرباء غزة #محطة كهرباء غزة

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