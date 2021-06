وينسلاند يعقب على استئناف شحنات الوقود القطري لمحطة كهرباء غزة

قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، أنه سيتم يوم الاثنين استئناف دخول شحنات الوقود الممولة من قطر لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة.

وأضاف وينسلاند في تغريدة عبر "تويتر"، أن "هذا القرار يأتي وفقا للاتفاقية المبرمة بين مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، ودولة قطر".



وأعرب عن ترحيبه بجميع الخطوات المتخذة لتهدئة الوضع، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ستواصل العمل مع جميع المعنيين لترسيخ وقف إطلاق النار ومساعدة سكان قطاع غزة.

Under #UN framework, Qatari funded fuel deliveries for Gaza Power Plant will resume tomorrow, as per agreement btw UNOPS & Qatar.

I welcome all steps taken to de-escalate situation. @UN will continue to work w/ all concerned to solidify a ceasefire & help the people of #Gaza. pic.twitter.com/A8TkCGL243