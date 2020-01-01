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4 إصابات برضوض وعشرات حالات الاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا

الإثنين 28 يونيو 2021 01:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
4 إصابات برضوض وعشرات حالات الاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا



نابلس/سما/

أصيب 4 شبان برضوض، وعشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، الليلة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال فعالية المشاعل على جبل صبيح في بلدة بيتا، جنوب نابلس.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن أربعة شبان أصيبوا برضوض إثر سقوطهم خلال ملاحقة جنود الاحتلال خلال فعالية المشاعل، إضافة إلى عشرات حالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وتشهد بلدة بيتا مواجهات يوميا منذ قرابة شهرين، ضمن فعاليات احتجاجية ضد إقامة بؤرة "جفعات افيتار" الاستيطانية على قمة جبل صبيح.

#الاحتلال #اصابات #الاحتلال الاسرائيلي

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