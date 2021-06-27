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بلجيكا تجرد البرتغال من اللقب وتتأهل لربع نهائي "يورو 2020"..فيديو

الإثنين 28 يونيو 2021 12:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بلجيكا تجرد البرتغال من اللقب وتتأهل لربع نهائي "يورو 2020"..فيديو



وكالات

لحقت بلجيكا بركب المتأهلين إلى ربع نهائي اليورو، وذلك بعد إطاحتها بحامل اللقب البرتغال بالتغلب عليها بهدف دون رد، في المباراة التي احتضنها ملعب لا كارتوخا، مساء اليوم الأحد، ضمن لقاءات دور الـ16.

وسجل هدف بلجيكا الوحيد ثورجان هازارد في الدقيقة (42)، لتضرب بالتالي موعدًا مع إيطاليا في ربع النهائي، في المباراة التي ستقام في ميونيخ يوم 2 يوليو المقبل.

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