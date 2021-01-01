مواجهات على جبل صبيح مع بدء الإرباك الليلي

نابلس / سما /

اندلعت مساء الاحد مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي على جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المنقطة الغربية بجبل صبيح، واعتلى الجنود أسطح بعض المنازل، وأطلقوا قنابل الغاز والرصاص باتجاه الشبان.

وأغلقت جرافة الطريق الواصل لمنطقة الإطارات المشتعلة، وطارد الجنود أفراد وحدة الكاوتشوك الذين تمكنوا من إحراق العشرات من الإطارات في محيط البؤرة الاستيطانية.

وتزامن إحراق الإطارات مع تواجد أعضاء من الكنيست الإسرائيلي داخل البؤرة الاستيطانية.

وتشهد بلدة بيتا منذ أسابيع فعاليات إرباك ليلي لإزعاج المستوطنين في البؤرة الاستيطانية "أفيتار" التي أقاموها على قمة جبل صبيح