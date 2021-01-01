  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مواجهات على جبل صبيح مع بدء الإرباك الليلي

الأحد 27 يونيو 2021 10:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
مواجهات على جبل صبيح مع بدء الإرباك الليلي



نابلس / سما /

اندلعت مساء الاحد مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي على جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المنقطة الغربية بجبل صبيح، واعتلى الجنود أسطح بعض المنازل، وأطلقوا قنابل الغاز والرصاص باتجاه الشبان.

وأغلقت جرافة الطريق الواصل لمنطقة الإطارات المشتعلة، وطارد الجنود أفراد وحدة الكاوتشوك الذين تمكنوا من إحراق العشرات من الإطارات في محيط البؤرة الاستيطانية.

وتزامن إحراق الإطارات مع تواجد أعضاء من الكنيست الإسرائيلي داخل البؤرة الاستيطانية.

وتشهد بلدة بيتا منذ أسابيع فعاليات إرباك ليلي لإزعاج المستوطنين في البؤرة الاستيطانية "أفيتار" التي أقاموها على قمة جبل صبيح

#جبل صبيح #نابلس #الارباك الليلي

الأكثر قراءة اليوم

هل دمّرت إسرائيل “مترو حماس” في غزة؟.. تفاصيل مخفية تُثير قلق الاحتلال

سلام فياض يصل قطاع غزة

السلطة الفلسطينية في مواجهة موجة غضب شعبي غير مسبوقة منذ سنوات بالضفة الغربية

كم تبقى لموعد عيد الأضحى المبارك.. مركز الفلك الدولي يكشف

قيادي بفتح يهاجم حركة حماس ويتهمها بالإنقلاب على منظمة التحرير

قادمة من الامارات .. دخول السلالة "الهندية" لفيروس كورونا إلى فلسطين

مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين : نشعر بالصدمة

الأخبار الرئيسية

مظاهرات

هآرتس تتساءل: ما تداعيات “وفاة” الناشط المعارض “نزار بنات” على الساحة الفلسطينية؟

متظارهين

أسرى محررون يطلقون مبادرة وطنية لحقن الدماء وللخروج من الأزمة الراهنة

مظارهرة

اشتباكات بين متظاهرين من فتح ومنددين بمقتل بنات وقوات الامن في بيت لحم ورام الله

الميادين: القاهرة توصلت لاتفاق أوليّ يضمن عودة الأوضاع في غزة إلى ما قبل العدوان

تفاصيل اجتماع مركزية فتح حول وفاة بنات: الحوار الوطني السبيل الوحيد لحماية مشروعنا التحرري القائم

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية