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غبن: الاحتلال يستأنف إدخال سولار المنحة القطرية والكيماويات الزراعية

الأحد 27 يونيو 2021 10:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
غبن: الاحتلال يستأنف إدخال سولار المنحة القطرية والكيماويات الزراعية



غزة / سما /

أعلن مدير معبر كرم أبو سالم التجاري، العقيد بسام غبن، أن الاحتلال الإسرائيلي قرر استئناف إدخال سولار المنحة القطرية إلى محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة.

وأشار "غبن" في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إلى أنه من المقرر أن يتم إدخال 20 شاحنة محملة بالسولار الخاص بمحطة التوليد ضمن المنحة القطرية غداً الاثنين.

وبين أن الاحتلال قرر كذلك استئناف إدخال المواد الكيماوية الخاصة بالعمل الزراعي لقطاع غزة، إلى جانب الاستمرار في إدخال مواد التنظيف والمعقمات.

ولفت العقيد "غبن" إلى أن عملية التصدير من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم مستمرة، باستثناء "البندورة" عقب فرض الاحتلال شروط تعجيزية على المزارعين للقبول بتصديرها.

#معبر كرم أبو سالم #اسرائيل #المنحة القطرية #محطة توليد الكهرباء #قطاع غزة

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