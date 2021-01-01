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إردان يطلب إنهاء تولّيه منصب سفير إسرائيل لدى واشنطن

الأحد 27 يونيو 2021 10:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
إردان يطلب إنهاء تولّيه منصب سفير إسرائيل لدى واشنطن



القدس المحتلة / سما /

طلب سفير إسرائيل لدى واشنطن والأمم المتحدة، غلعاد إردان، إنهاء منصبه كسفير لتل أبيب لدى الولايات المتحدة فور تعيين سفير جديد.

جاء ذلك خلال حديث أجراه إردان مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، والذي أوضح فيه أنه "لن يستمر في منصبه بعد شهر (تشرين الثاني) نوفمبر في كلّ حال".

وسيستمر إردان في منصبه، سفيرا لإسرائيل لدى الأمم المتحدة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكترونيّ "واينت"، اليوم الأحد، أن بينيت ووزير الخارجية ورئيس الحكومة البديل، يائير لبيد، بدءا بإجراء مقابلات مع المرشحين لشغل المنصب.

وقال إردان: "صحيح في نظري أن من يمثّل الحكومة أمام الإدارة الأميركية سيتم تعيينه من قبل الحكومة (الإسرائيلية) الحالية"، مضيفا: "سأستمر في الدفاع عن إسرائيل في الأمم المتحدة والقتال من أجل حقّنا في الساحة الدولية".

#جلعاد اردان #اسرائيل #الولايات المتحدة

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