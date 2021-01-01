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بلدية الاحتلال تجبر مقدسياً على هدم مخزنه ذاتياً في حي وادي حلوة

الأحد 27 يونيو 2021 10:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية الاحتلال تجبر مقدسياً على هدم مخزنه ذاتياً في حي وادي حلوة



القدس المحتلة / سما /

هدم المواطن محمد علي صيام، اليوم الأحد، مخزناً في حي وادي حلوة في سلوان، تفادياً لدفع “غرامات مالية باهظة” لبلدية الاحتلال في القدس المحتلة.

وقال محمد علي صيام إن بلدية الاحتلال في القدس أمرته بهدم المخزن القائم منذ 20 عاماً، بذريعة البناء دون ترخيص، وذلك بعد أيام من تهديدات له بإحضار البلدية لهدم المخزن، مشيراً إلى أنه اضطر لتنفيذ قرار الهدم تفادياً لدفع غرامات مالية باهظة.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة في القدس أن بلدية الاحتلال صعدت من عمليات الهدم خلال الأسبوع الجاري في المدينة، حيث هدمت منشآت “سكنية، بركسات أغنام، مخزن، منشأة تجارية” في العيسوية وسلوان وجبل المكبر، وبعضها هُدمت بآليات البلدية، وأخرى هدمت بأيدي أصحابها، ومن بين المنشآت “غرفة لشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة”.

ويأتي ذلك في وقت يترقب فيه أهالي حي البستان في سلوان مصيرهم، بعد انتهاء المهلة لهدم 13 منزلاً ذاتياً، وإلا فستقوم بلدية الاحتلال بتنفيذ ذلك في أي وقت، وقرارات الهدم حسب قانون “كامينتس”، حيث لا إمكانية لتجميد قرار الهدم أو تأجيله.

#حي وادي حلوة #بلدة سلوان #اخطار هدم

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