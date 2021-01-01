اشتباكات بين متظاهرين من فتح ومنددين بمقتل بنات وقوات الامن في بيت لحم ورام الله

رام الله / سما /

شهدت مدينة رام الله، مساء الأحد، اشتباكات بالأيدي بين متظاهرين من حركة فتح ومتظاهرين آخرين منددين بجريمة مقتل الناشط نزار بنات بعد اعتقاله على أيدي قوة من الأجهزة الأمنية في الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن مسيرتين أنطلقتا وسط مدينة رام الله إحداها لحركة فتح تدعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والأخرى منددة بجريمة مقتل الناشط بنات انطلقت من دوار الساعة، وعندما التقت المسيرتان وقعت اشتباكات بالايدي بين متظاهرين من الطرفين.

فيما اندلعت مساء اليوم الاحد، اشتباكات بين متظاهرين وقوات الامن الفلسطينية بالقرب من المقاطعة في مدينة بيت لحم.

وكانت الاشتباكات قد بدأت عندنا انطلقت مسيرة شارك فيها العشرات تنديدا بمقتل الناشط نزار بنات، حيث قام الشبان برشق قوات الامن بالحجارة، والتي بدورها أطلقت قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين.

ودد المشاركين هتافات تطالب بمحاكمة المسؤولين عن مقتل الناشط نزار بنات، وهتافات ضد السلطة، كما قام مجهولين بإلقاء زجاجات حارقة تجاه قوات الامن.

وشهدت رام الله أمس مواجهات بين أفراد من الأمن ومتظاهرين منددين بجريمة مقتل الناشط بنات، أسفرت عن إصابات في صفوف المتظاهرين وعدد من الصحافيين.