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غرفة تجارة رام الله والبيرة تنفي اعلانها عن أي اضراب

الأحد 27 يونيو 2021 09:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
غرفة تجارة رام الله والبيرة تنفي اعلانها عن أي اضراب



رام الله / سما /

نفت الغرفة التجارية الصناعية في محافظة رام الله والبيرة، إعلانها عن إضراب تجاري يوم غدٍ 28/6/2021.

وقال نائب رئيس الغرفة التجارية محمد زيد النبالي “تعلن الغرفة التجارية الصناعية في محافظة رام الله والبيرة عن رفضها للإعلان الذي صدر عن جهة غير معروفة لدينا والذي يدعو للإضراب التجاري يوم غدٍ الأثنين 28/6/2021”.

ودعا النبالي في تصريح له، على صفحته في “فيسبوك”، “كافة التجار الى الالتفاف حول الحالة الوطنية في مواجهة هذا العبث”.

وأضاف: ستبقى قطاعات التجارة والصناعة والزراعة معول بناء لا معول هدم وركيزة أمن وامان جنباً الى جنب الشرعية الفلسطينية، لذلك ندعوكم بممارسة نشاطكم التجاري غدا الاثنين كالمعتاد”.

وأكد النبالي: نحن مع الصف الوطني ونؤكد ان القانون فوق الجميع.

#غرفة تجارة رام الله #إضراب تجاري

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