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والدة هدار غولدين ترافق الرئيس الإسرائيلي في زيارته لأمريكا

الأحد 27 يونيو 2021 07:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
والدة هدار غولدين ترافق الرئيس الإسرائيلي في زيارته لأمريكا



القدس المحتلة / سما /

ذكرت القناة 20 العبرية، أن ليئا غولدين، والدة الضابط الإسرائيلي الأسير في غزة هدار غولدين، رافقت الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في رحلته الليلة الماضية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
 
وبحسب القناة، من المتوقع أن تلتقي غولدين بمسؤولي الأمم المتحدة في محاولة لتحقيق تقدم بقضي بإعادة ابنها هدار.
 
وتوجه الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الليلة الماضية إلى الولايات المتحدة الأمريكية للاجتماع مع نظيره الأمريكي جو بايدن.
 
ووفقًا لقناة "i24 news" الإسرائيلية، فإن زيارة ريفلين التي تستغرق ثلاثة أيام، ستسلط الضوء على الشراكة الدائمة بين أمريكا وإسرائيل والعلاقات بين البلدين، كما سيعقد ريفلين اجتماعات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والعديد من السفراء، وسيجري أيضًا محادثات مع المسؤولين التفيذيين في المنظمات اليهودية الكبرى.

#ليئا غولدين #عائلة غولدن #اسرائيل #رؤوفين ريفلين #الولايات المتحدة

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