  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تحذيرات من موجة حر شديدة في طريقها إلى فلسطين

الأحد 27 يونيو 2021 06:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحذيرات من موجة حر شديدة في طريقها إلى فلسطين



غزة / سما /

حذرت دوائر الأرصاد الجوية في فلسطين من موجة حر شديدة في طريقها إلى البلاد نهاية الأسبوع الجاري، قادمة من منطقة الخليج والمغرب العربي.

وقال الراصد الجوي ليث العلامي، إن نهاية الأسبوع الجاري وبداية الأسبوع القادم ستتأثر فلسطين بكتلة هوائية أكثر حرارة مُقارنةً بالأيام الماضية، لتكون الأجواء ما بين حارة نسبياً الى حارة نهاراً.

بدورها، أكدت الأرصاد الإسرائيلية أنه من المتوقع أن تشهد المنطقة موجة حر شديدة غير معتادة في الأيام المقبلة ستؤثر على معظم أنحاء فلسطين.

ويذكر أن الجهات الصحية دعت كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة على وجه الخصوص إلى تجنب التعرض لأجواء الحر والشمس المباشرة قدر الإمكان.

وطالبت بضرورة تجنب بذل المجهود البدني غير الضروري، والمداومة على شرب الماء والتواجد في الأماكن المكيفة قدر الإمكان.

#الارصاد الجوية الفلسطينية #فلسطين #موجة حر #موجة حر شديدة

الأكثر قراءة اليوم

هل دمّرت إسرائيل “مترو حماس” في غزة؟.. تفاصيل مخفية تُثير قلق الاحتلال

رئيس سابق للشاباك: هكذا نسقط حكومة بينيت ونحفظ لإسرائيل أمنها وأعمدتها العرقية

سلام فياض يصل قطاع غزة

كم تبقى لموعد عيد الأضحى المبارك.. مركز الفلك الدولي يكشف

قيادي بفتح يهاجم حركة حماس ويتهمها بالإنقلاب على منظمة التحرير

قادمة من الامارات .. دخول السلالة "الهندية" لفيروس كورونا إلى فلسطين

مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين : نشعر بالصدمة

الأخبار الرئيسية

الميادين: القاهرة توصلت لاتفاق أوليّ يضمن عودة الأوضاع في غزة إلى ما قبل العدوان

تفاصيل اجتماع مركزية فتح حول وفاة بنات: الحوار الوطني السبيل الوحيد لحماية مشروعنا التحرري القائم

اللجنة المركزية لحزب الشعب تقرر الانسحاب من الحكومة بسبب عدم احترامها الحريات العامة

حسين الشيخ: لن نسمح لاحد بجرنا وجر الساحة الفلسطينية لمربعات الاشتباك الداخلي

مظاهرة

السلطة الفلسطينية في مواجهة موجة غضب شعبي غير مسبوقة منذ سنوات بالضفة الغربية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية