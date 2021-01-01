تحذيرات من موجة حر شديدة في طريقها إلى فلسطين

غزة / سما /

حذرت دوائر الأرصاد الجوية في فلسطين من موجة حر شديدة في طريقها إلى البلاد نهاية الأسبوع الجاري، قادمة من منطقة الخليج والمغرب العربي.

وقال الراصد الجوي ليث العلامي، إن نهاية الأسبوع الجاري وبداية الأسبوع القادم ستتأثر فلسطين بكتلة هوائية أكثر حرارة مُقارنةً بالأيام الماضية، لتكون الأجواء ما بين حارة نسبياً الى حارة نهاراً.

بدورها، أكدت الأرصاد الإسرائيلية أنه من المتوقع أن تشهد المنطقة موجة حر شديدة غير معتادة في الأيام المقبلة ستؤثر على معظم أنحاء فلسطين.

ويذكر أن الجهات الصحية دعت كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة على وجه الخصوص إلى تجنب التعرض لأجواء الحر والشمس المباشرة قدر الإمكان.

وطالبت بضرورة تجنب بذل المجهود البدني غير الضروري، والمداومة على شرب الماء والتواجد في الأماكن المكيفة قدر الإمكان.