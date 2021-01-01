  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

القبض على مشتبه به بانتحال شخصيه مواطن والتشهير بمواطن اخر عبر الفيسبوك في نابلس

الأحد 27 يونيو 2021 05:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على مشتبه به بانتحال شخصيه مواطن والتشهير بمواطن اخر عبر الفيسبوك في نابلس



نابلس /سما/

قبضت  الشرطة اليوم الاحد على شخص مشتبه بانتحال شخصية الغير عبر موقع الفيس بوك والتشهير بأحد المواطنين في نابلس .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أنه وبناء على شكوى تقدم بها أحد المواطنين للشرطة مفادها قيام مجهول بالتشهير به و الإساءة له عبر موقع الفيس بوك وعلى الفور باشرت شرطة المباحث العامة إجراءات البحث والتحري وجمع المعلومات والأدلة  حيث تمكنت دائرة  الجرائم الإلكترونية من تحديد هوية المشتبه به والقبض عليه وبسماع أقواله افاد بقيامة  بالانتحال والتشهير عبر الفيس بوك

وأكدت  الشرطة انه تم إتخاد كافة الإجراءات القانونية بحقه أصولا .

#نابلس #فيسبوك #تشهير

الأكثر قراءة اليوم

رئيس سابق للشاباك: هكذا نسقط حكومة بينيت ونحفظ لإسرائيل أمنها وأعمدتها العرقية

سلام فياض يصل قطاع غزة

كم تبقى لموعد عيد الأضحى المبارك.. مركز الفلك الدولي يكشف

قيادي بفتح يهاجم حركة حماس ويتهمها بالإنقلاب على منظمة التحرير

قادمة من الامارات .. دخول السلالة "الهندية" لفيروس كورونا إلى فلسطين

مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين : نشعر بالصدمة

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

اللجنة المركزية لحزب الشعب تقرر الانسحاب من الحكومة بسبب عدم احترامها الحريات العامة

حسين الشيخ: لن نسمح لاحد بجرنا وجر الساحة الفلسطينية لمربعات الاشتباك الداخلي

مظاهرة

السلطة الفلسطينية في مواجهة موجة غضب شعبي غير مسبوقة منذ سنوات بالضفة الغربية

صحة غزة تتوقع دخول موجة كورونا الثالثة الى القطاع في هذا الموعد ...

نفق

هل دمّرت إسرائيل “مترو حماس” في غزة؟.. تفاصيل مخفية تُثير قلق الاحتلال

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية