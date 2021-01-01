القبض على مشتبه به بانتحال شخصيه مواطن والتشهير بمواطن اخر عبر الفيسبوك في نابلس

نابلس /سما/

قبضت الشرطة اليوم الاحد على شخص مشتبه بانتحال شخصية الغير عبر موقع الفيس بوك والتشهير بأحد المواطنين في نابلس .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أنه وبناء على شكوى تقدم بها أحد المواطنين للشرطة مفادها قيام مجهول بالتشهير به و الإساءة له عبر موقع الفيس بوك وعلى الفور باشرت شرطة المباحث العامة إجراءات البحث والتحري وجمع المعلومات والأدلة حيث تمكنت دائرة الجرائم الإلكترونية من تحديد هوية المشتبه به والقبض عليه وبسماع أقواله افاد بقيامة بالانتحال والتشهير عبر الفيس بوك

وأكدت الشرطة انه تم إتخاد كافة الإجراءات القانونية بحقه أصولا .