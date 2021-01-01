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بنك فلسطين يتبرع بتجهيز منطقة ألعاب لأطفال التوحد بجمعية الحق في الحياة بغزة

الأحد 27 يونيو 2021 04:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
بنك فلسطين يتبرع بتجهيز منطقة ألعاب لأطفال التوحد بجمعية الحق في الحياة بغزة



غزة/سما/

زار وفد من بنك فلسطين في قطاع غزة اليوم الاحد، جمعية الحق في الحياة للاطلاع على ما تم إنجازه لتجهيز منطقة ألعاب آمنة ومخصصة للأطفال المصابين باضطراب التوحد في مركز فلسطين للتوحد التابع للجمعية.

يشار انه كان البنك قد قدم منحةً مالية بقيمة 12 ألف دولار لغرض تجهيز مساحة للعب وتزويدها بالألعاب والأدوات المناسبة للأطفال والتي تسهم في تأهيلهم وتنمية قدراتهم.

وأكد الوفد حرص بنك فلسطين على دعم هذه الشريحة من الأطفال، ومساندة الجمعية لتتمكن من تقديم خدماتها التأهيلية، حيث يأتي هذا التبرع انطلاقاً من إدراك البنك لأهمية توفير الإمكانات والأدوات التي ستعزز من قدرة الجمعية على تطوير مهارات أطفال التوحد. 

كما لفت إلى اهتمام البنك بعقد الشراكات مع الجمعيات الخيرية والأهلية لتمكينها من تقديم خدماتها للمجتمع المحلي، والتزامه بمواصلة دعم الشرائح المهمشة في قطاع غزة في ظل الظروف الصعبة التي لا يزال يعيشها شعبنا في القطاع.

بدورها، أعربت السيدة عدالة أبو ستة رئيس مجلس إدارة الجمعية عن شكرها لبنك فلسطين على دعمه المتواصل للجمعية، والتزامه تجاه هذه الفئات المهمشة في قطاع غزة وخاصة الأطفال من ذوي التوحد ومتلازمة داون، مثمنةً جهود موظفي البنك وانتماءهم للبنك ولمجتمعهم ولوطنهم. 

وقالت أبو ستة: "نحيي بنك فلسطين على مبادرته، فهو البنك الوطني الذي يبادر دائماً لخدمة مجتمعه الفلسطيني". 

جدير ذكره أن بنك فلسطين يخصّص ما يقارب 5% من أرباحه السنوية لدعم مشاريع وأنشطة المسؤولية الاجتماعية، والتي تهدف إلى تلبية احتياجات المجتمع الفلسطيني.

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