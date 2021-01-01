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صحة غزة: تكثف حملات التطعيم ضد “كوفيد19” للوصول لمجتمع آمن

الأحد 27 يونيو 2021 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة: تكثف حملات التطعيم ضد “كوفيد19” للوصول لمجتمع آمن



غزة /سما/

قال مجدي ضهير نائب مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الأحد، أن وزارته توسع من حملات التطعيم الخاصة بكوفيد19، على مستوى القطاع الخاص والعام.

وأشار ضهير في تصريح صحفي له، أن الحملة تستهدف رواد مساجد القطاع بالتشبيك والتعاون مع وزارة الأوقاف لتنفيذ حملة التطعيم ضد كوفيد19، وصولاً لمجتمع آمن.

ولفت أن الحملة واسعة ولم تنتهي بعد من الفئة المستهدفة، منوهًا بأن الوزارة تكثف جهودها لتوفير اللقاحات بشكل أكبر لكافة الفئات العمرية 18 عامًا فما فوق.

وأكد على أن “سبيل الخلاص من وباء كورونا هو توفير اللقاحات ورفع نسبة متلقي اللقاح، لاسيما بأننا نسعى بالوصول للفئات المستهدفة بداية القطاعات الصحية وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة ثم النزول بالفئات العمرية، وصولاً لمن يزيد أعمارهم على 18عامًا”.

وقال ضهير “منذ ظهور اللقاحات، باشرت وزارة الصحة بوضع خطة للتطعيم ضد كوفيد19 تستهدف الوصول لمناعة مجتمعية كاملة والتي تصل إلى 70 بالمائة من المواطنين”.

وأضاف “الصحة توجهت بتوسيع حملة التطعيم ضد كوفيد19، من خلال التوجه إلى القطاعات الحكومة منها وزارة التعليم والداخلية والحكم المحلي، ثم الجامعات والبنوك والبلديات والاتصالات والكهرباء وغيرها المؤسسات الخاصة”.

وأوضح أن العمل متواصل للحفاظ على مجتمع آمن من خلال الوصول للمؤسسات الحكومية وغيرها، كونها تقدم خدمات للمواطنين بشكل عام وتعتبر مصدر ناقل للعدوى بسبب الاحتكاك المباشر بين المواطن والموظف.

#مجدي ضهير #وزارة الصحة #حملة تطعيم #فيروس كورونا #لقاحات كورونا #التطعيم ضد كورونا #قطاع غزة

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