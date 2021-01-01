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اسرائيل تشن هجوما على حركة حماس بسبب مخيمات سيف القدس

الأحد 27 يونيو 2021 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تشن هجوما على حركة حماس بسبب مخيمات سيف القدس



القدس المحتلة /سما/

وصفت إسرائيل، المخيمات الصيفية التي تنظمها كتائب القسام- الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة، "بالمخيمات الإرهابية".

ونشر ما يسمى منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراض المحتلة رسالة إلى مواطني قطاع غزة تحت عنوان "مخيمات صيفية أم مخيمات إرهابية؟".

ومن خلال فيديو نشره غسان عليان، اتهم فيه حركة حماس باختيار نوعية المخيمات الصيفية التي سينضم إليها الأطفال في قطاع غزة هذا الصيف.

ويعرض الفيلم القصير مقارنة بين المخيمات الصيفية القائمة في أنحاء العالم والمخيمات الصيفية التي تديرها حماس، والتي يمر أطفال غزة خلالها "بتدريبات عنيفة" على استهداف الإسرائيليين.

وكانت كتائب القسام أعلنت، السبت، عن انطلاق "مخيمات طلائع التحرير في قطاع غزة" لعام 2021، والتي حملت اسم "سيف القدس"، بمشاركة عشرات الآلاف من الفتية.

#اسرائيل #كتائب القسام #حركة حماس #قطاع غزة #المخيمات الصيفية

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