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ياسر العظمة يكشف عن جديدة في الدراما

الأحد 27 يونيو 2021 02:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
ياسر العظمة يكشف عن جديدة في الدراما



وكالات / سما /

كشف الفنان ياسرالعظمة عن قيامه بكتابة أفكار لعمل درامي قادم دون الكشف عن اسمه، مشيراً إلى أن مسلسله “السنونو” في عهدة الشركة المنتجة وهي من ستقرر متى موعد عرضه وعلى أي قناة.

وجاءت تصريحات العظمة بحسب برنامج  et بالعربي بالتزامن مع الاحتفال بـ”عيد الأب”، ولذلك استعاد “ياسر العظمة” لوحة “عيدية أب” التي قدمها في مسلسل “مرايا” مع الفنان “باسل خياط”، داعياً إلى مشاهدتها من جديد لما تحمله من فكرة مؤثرة.

وكان ياسر العظمة أعلن مؤخراً خروج مسلسله “السنونو” من السباق الرمضاني بسبب عدم انتهاء العمليات الفنية.

ويؤدي في المسلسل دور القبطان عوني الناكش وهي شخصية من لوحةٍ شهيرة قدمها في “مرايا 97″، بعنوان “الرجل الذي يعرف كل شيء”.

#ياسر العظمة

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