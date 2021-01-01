حاضنة يوكاس تعقد ورشة عمل حول" الذكاء الاصطناعي"

غزة / سما /

عقدت حاضنة يوكاس التكنولوجية في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة ورشة عمل بعنوان "وضع الحلول للمشاكل التي تواجه القطاعات المختلفة في قطاع غزة بواسطة استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي"، لمجموعة من المهندسين والمهندسات من غزة وبحضور مشاركين من الضفة الغربية عبر تطبيق الزوم، وذلك ضمن برنامج ستارت الذي تنفذه الحاضنة بتمويل من UNDP.

وقال المهندس عبد الله الطهراوي مدير مشروع ستارت "إن الورشة تهدف إلى تطوير قدرات المهندسين والمهندسات في وضع حلول إبداعية للمشاكل التي تواجه القطاعات المختلفة في فلسطين باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي".

وبين أن العالم يتجه للاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي، لذلك تسعى الحاضنة لتدريب رواد الأعمال على استكشاف مفاهيم الذكاء الاصطناعي، وتعزيز مفهومه، كي يبتكرون أفكار جديدة في هذا المجال.

من جهته تحدث د. أحمد الجرو خبير في الذكاء الاصطناعي عبر تطبيق الزوم عن كتيب الذكاء الاصطناعي، والقضايا المطروحة فيه حيث أنه يشمل 30 مشكلة تواجه القطاعات المختلفة في العالم عامة وفلسطين خاصة ومنها (قطاع الصحة، التعليم، الزراعة، التجارة، المواصلات، والكهرباء).

وناقش مع المشاركين أهم المشاكل التي تواجه كل قطاع، وكيف يمكن العمل على حلولها كفرق باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، مؤكدا على أهمية العمل الجماعي لاختيار الأفكار وطرح الحلول المناسبة.

وأشار أن هناك العديد من الشركات في العالم عندما تواجه مشكلة معينة في عملها تعرض المشكلة على مواقع انترنت متخصصة لإيجاد الحل المناسب.

وتطرق د. الجرو إلى قصص النجاح التي سطرها رياديين أعمال في العالم باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لحل المشاكل التي تواجه العديد من القطاعات المختلفة.

وتخللت ورشة العمل اسئلة ومداخلات من قبل المشاركين، كما تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات لاختيار مشكلة تواجه إحدى القطاعات وتحليلها وتوفير البيانات اللازمة لها، بالإضافة إلى تدوين نقاط القوة والضعف لها.