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بلدية خان يونس: 29 يونيو موعدًا لتنفيذ حملة تحرير الأرصفة والشوارع وتسهيل حركة المرور

الأحد 27 يونيو 2021 02:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية خان يونس: 29 يونيو موعدًا لتنفيذ حملة تحرير الأرصفة والشوارع وتسهيل حركة المرور



خانيونس / سما /

أكدت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، أنها ستشرع بتنفيذ حملة تحرير الأرصفة والشوارع من البسطات الثابتة والمتحركة من شوارع مركز المدينة ومحيطها وذلك بالتعاون مع شرطة المحافظة الثلاثاء المقبل الموافق 29 يونيو 2021م، للتخفيف من الازدحام المروري وتحرير الأرصفة والشوارع من البسطات التي تعيق مرور المواطنين والمركبات وسيارات الدفاع المدني والإسعاف والطوارئ.

وشددت البلدية خلال بيان مكتوب صدر عنها اليوم: على أن تنفيذ الحملة يأتي في إطار جهودها لإعادة تنظيم مركز المدينة والشوارع المحيطة, وكذلك بناءً على مناشدات من المواطنين واللجان الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني الذين طالبوا خلال اجتماعاتهم مع إدارة البلدية بضرورة التدخل لفتح الشوارع المغلقة وتحرير الأرصفة من البسطات والتي إزدادت خلال الفترة الماضية.

وأوضح البيان أن الحملة سيتم تنفيذها بالتعاون مع شرطة البلديات لتطبيق النظام وإنفاذ القانون، مشيرًا إلى أنه تم استنفاذ كافة الإجراءات القانونية بالخصوص من خلال إشعار أصحاب البسطات الثابتة والمتحركة بضرورة إزالتها خلال المدة القانونية التي تم إبلاغهم بها، وبموجب ذلك سيتم إزالة البسطات التي لم يلتزم أصحابها بأنظمة البلدية المعمول بها والواجب إتباعها تحقيقاً للمصلحة العامة.

وشكرت البلدية في بيانها تعاون المواطنين وأصحاب البسطات والمحال التجارية الذين التزموا بتوجيهات البلدية وأنظمتها والتي تصب في إطار تحقيق المصلحة العامة، مبينةً أن تلك الجهود المبذولة تأتي لخدمة مكونات المجتمع كافة.

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