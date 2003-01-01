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هيئة الأسرى: الوضع الصحي للأسير موفق عروق يزداد سوءا

الأحد 27 يونيو 2021 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

يواجه الأسير المريض موفق عروق (78 عاما) وضعا صحيا قاسيا، وحالته تزداد سوءا يوما بعد يوم، وتحتجزه سلطات الاحتلال الإسرائيلي حالياً بمعتقل "عسقلان".

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان، صدر اليوم الأحد،  أن الأسير يعاني من مشاكل في الرئة ويتقيأ بشكل يومي، ويشتكي من اخدرار في قدميه وتعب وإرهاق مستمر وأوجاع في كافة أنحاء جسده، إلى جانب إصابته بمرض السرطان في الكبد والمعدة.

وأضافت، أن الأسير عروق بحاجة ماسة لمتابعة طبية حثيثة لوضعه، كما أنه بحاجة لتوفير نوع خاص من الأطعمة والفيتامينات، نظرا لوضعه الصحي السيئ.

ولفتت الهيئة إلى أنه خلال شهر حزيران من عام 2019، بدأت أعراض صحية صعبة تظهر على الأسير عروق، وتبين لاحقا أنه مصاب بالسرطان بعد فحوص طبية أجريت له، وماطلت إدارة سجون الاحتلال حينها بتقديم العلاج الكيماوي له حتى شهر تشرين الثاني في العام ذاته، مما أدى إلى تفاقم حالته في تلك الفترة، وبعد عدة جلسات علاج خضع لها، أكد أطباء الاحتلال أنه استنفد العلاج الكيماوي دون أن يسعفه.

من الجدير ذكره أن الأسير عروق من بلدة يافة الناصرة معتقل منذ عام 2003، ومحكوم بالسجن لـ 30 عاما، ويعتبر من الحالات المرضية الصعبة القابعة داخل معتقلات الاحتلال.

#هيئة الأسرى #موفق عروق #هيئة شؤون الأسرى #الاحتلال

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