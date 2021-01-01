وكالات / سما /

ذكرت مواقع مهتمة بشؤون الإنترنت والتقنيات الحديثة أن تطبيق "إنستغرام" يختبر ميزات جديدة قد يطرحها للمستخدمين العام الجاري.

وأشار القائمون على التطبيق إلى أن "ميزة المنشورات المقترحة لاقت إقبالا جيدا منذ إطلاقها، لذا قد تدخل عليها بعض التعديلات الإضافية، وقد تظهر هذه المنشورات للمستخدمين في صفحاتهم أحيانا قبل الصور ومقاطع الفيديو للأشخاص الذين يتابعونهم على التطبيق".

ومن أبرز التعديلات التي قد يحصل عليها مستخدمو "إنستغرام" هي ميزات تسمح لهم بانتقاء مواضيع محددة لتظهر لهم من خلال "المنشورات المقترحة"، كما سيكون بإمكانهم تأجيل مدة ظهور المقترحات أو إخفائها من صفحاتهم كليا.

ومن جهة أخرى قد يحصل مستخدمو "إنستغرام" على ميزات جديدة تسمح لهم بعرض "القصص" التي ينشرونها على التطبيق لفئة محددة من المتابعين فقط، وسيكون بإمكانهم اختيار هذه الفئة من قوائم الأصدقاء أو المتابعين، ويحتمل أن تضاف ميزة تساعد على عدم تمكين مشاهدي القصص من صنع لقطات لها عبر شاشات أجهزتهم.

وسيساعد ضبط آلية ظهور المنشورات أو القصص في "إنستغرام" صناع المحتوى أو الذين يستخدمون التطبيق لأهداف ربحية على إيصال منشوراتهم للفئات التي يرغبون بها.