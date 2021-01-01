  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عثمان: الاتحاد الأوروبي يرفض ما يحدث في سلوان والشيخ جراح ويعمل لوقف محاولات التهجير

الأحد 27 يونيو 2021 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
عثمان: الاتحاد الأوروبي يرفض ما يحدث في سلوان والشيخ جراح ويعمل لوقف محاولات التهجير



القدس المحتلة / سما /

أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي شادي عثمان، ان موقف الاتحاد فيما يتعلق بالقدس الشرقية والاستيطان واضح وهو الرفض القطعي للمشاريع الاستيطانية.

وقال عثمان في حديث ملتفز :" إن الاتحاد يعمل عبر القنوات السياسية ومن خلال الحوار بين الدول الأعضاء والجانب الإسرائيلي على محاولة وقف هذه السياسة، وضمان أن لا يكون هناك تهجير للمواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس الشرقية".

وحول عمل الاتحاد الأوروبي من أجل منع تهجير فلسطينيين في القدس الشرقية، قال عثمان :" إن حي الشيخ جراح أحد تلك المناطق التي يسعى الاتحاد الأوروبي للحيلولة دون تهجيرها"، لافتاً الى  أن الاتحاد على تواصل مستمر مع كل مكونات المجتمع المقدسي والمجتمع المدني ومع القيادة الفلسطينية للاطلاع على ما يجري في حي الشيخ جراح، وفي الأحياء الأخرى، وتحديدا سلوان.

وبين عثمان أن موقف الاتحاد الأوروبي من ما يحدث في حي الشيخ جراح هو حساس وصعب، ولا يمكن أن يقبل بتهجير السكان الفلسطينيين تحت أي ذريعة، باعتبار هذا الحي قائم على أرض فلسطينية محتلة، وبالتالي حكومة الاحتلال وفق القانون الدولي ملزمة بحمايتهم وليس تهجيرهم.

وقال:" لن نستبق الأمور، والجهود الآن منصبة لضمان عدم تهجير سكان الحي، ونأمل بأن تكون هناك بوادر إيجابية".

#الاتحاد الأوروبي #حي الشيخ جراح #الشيخ جراح #سلوان #التهجير

الأكثر قراءة اليوم

رئيس سابق للشاباك: هكذا نسقط حكومة بينيت ونحفظ لإسرائيل أمنها وأعمدتها العرقية

ستراتفور: "إسرائيل" تقوض الدعم الأمريكي لها وتدفع نحو تجدد العنف.. حماس رفضت عرض إسرائيلي بشأن أموال الإعمار

دولة تسجل وفاة واحدة بكورونا منذ انتشاره بفضل "تصرف نادر" فعله الملك

صحيفة عبرية: هل ستحدث سياسة بايدن في الشرق الأوسط هزة إقليمية؟

3 قتلى في جريمة إطلاق نار قرب عيلبون بالداخل المحتل

اسعار العملات مقابل الشيكل

السيناتور ساندرز مخاطبا إسرائيل: نحن بحاجة إلى سياسة عادلة

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة:حالة وفاة واحدة و82 إصابة جديدة بكورونا و194 حالة تعافٍ في فلسطين

قادمة من الامارات .. دخول السلالة "الهندية" لفيروس كورونا إلى فلسطين

875281-01-08-1536x1029

مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين : نشعر بالصدمة

ضابط إسرائيلي : الحرب الأخيرة على غزة ستعيق التطبيع مستقبلاً

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية