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قيادي بفتح يهاجم حركة حماس ويتهمها بالإنقلاب على منظمة التحرير

الأحد 27 يونيو 2021 12:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي بفتح يهاجم حركة حماس ويتهمها بالإنقلاب على منظمة التحرير



رام الله / سما /

قال عضو المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" عبد الله كميل "إن حركة حماس تسعى بصورة رخيصة لاستغلال حادثة وفاة الناشط نزار بنات للانقلاب على منظمة التحرير والسيطرة عليها، وقلب الشارع الفلسطيني على السلطة الوطنية". على حد تعبيره

وحمّل كميل في حديث إذاعي، اليوم الأحد، "حماس" المسؤولية الكاملة عن حالة الفوضى التي تسعى لإثارتها في الشارع، قائلا: إنه كان الأجدر بها انتظار نتائج التحقيق، مضيفا أنهم صنعوا من أنفسهم أستاذة بالديمقراطية وهم عكس ذلك في قطاع غزة.

وشدّد على أن النظام السّياسي الذي بُني بالعرق، والجهد، والدم، ويواجه الاحتلال بحماية من حركة فتح والقوى الحية من أبناء شعبنا.

#فتح #نزار بنات #حماس

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