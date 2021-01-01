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وزيرة الصحة:حالة وفاة واحدة و82 إصابة جديدة بكورونا و194 حالة تعافٍ في فلسطين

الأحد 27 يونيو 2021 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة:حالة وفاة واحدة و82 إصابة جديدة بكورونا و194 حالة تعافٍ في فلسطين



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل حالة وفاة واحدة في قطاع غزة، و82 إصابة جديدة بكورونا، و194 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشارت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: (قلقيلية 1، طولكرم 2، أريحا والأغوار 1، جنين 2، نابلس 3، قطاع غزة 73).

وأضافت أن نسبة التعافي من كورونا في فلسطين بلغت 98,1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، وقد توزعت حالات التعافي الجديدة حسب التالي: "جنين 5، ضواحي القدس 1، الخليل 4، بيت لحم 1، رام الله والبيرة 5، قطاع غزة 178".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 7 مرضى في غرف العناية المكثفة، بينهم مريض واحد على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 14 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 482,695 بينهم 341,475 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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