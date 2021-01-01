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خبير الميركاتو ينفي ارتباط ليفربول بضم مبابي

الأحد 27 يونيو 2021 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خبير الميركاتو ينفي ارتباط ليفربول بضم مبابي



وكالات / سما /

أوضح فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، حقيقة اهتمام نادي ليفربول بضم نجم فريق باريس سان جيرمان كيليان مبابي، في الانتقالات الصيفية الحالية.

وسينتهي العقد الحالي للاعب الفرنسي الشاب مع باريس سان جيرمان في الصيف المقبل، وهناك عدة أندية مهتمة بالحصول على خدماته، وعلى رأسها ريال مدريد ومانشستر سيتي بالإضافة إلى بايرن ميونخ.

ولم تتوصل إدارة النادي الفرنسي إلى اتفاق مع مبابي بشأن تجديد عقده، حتى الآن، ولكن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان أكد في وقت سابق أن النجم الشاب سيبقى بنسبة 100% في حديقة الأمراء.

وقال فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات، إن جميع الأخبار التي تربط كيليان مبابي بليفربول غير صحيحة، إذ لا يوجد شيء بين اللاعب الفرنسي والنادي الإنجليزي هذا الصيف، مضيفاً: “إنها أخبار مزيفة تأتي من العدم”.

وعانى ليفربول في الموسم الماضي من مشاكل عديدة، خاصةً الإصابات التي أعاقت آماله في الدفاع عن اللقب، لكن أحد المراكز المثيرة للقلق كان الهجوم، ولذلك يسعى يورجن كلوب لتجديد الدماء حتى ينجح في منافسة مانشستر سيتي في الموسم الجديد.

#باريس سان جيرمان #كيليان مبابي #مبابي #ليفربول

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