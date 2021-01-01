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مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين : نشعر بالصدمة

الأحد 27 يونيو 2021 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين : نشعر بالصدمة



رام الله / سما /

عبّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، الأحد، عن الشعور بالصدمة من “سلوك قوات الأمن الفلسطينية في مدينة رام الله يوم أمس”.

وقمع الأمن الفلسطيني مساء السبت، تظاهرة خرجت وسط رام الله، تنديدًا بقتل الناشط السياسي نزار بنات.

وقال المكتب في بيان مقتضب إن فريقه الذي كان حاضرًا في المكان شهد استخدامًا وحشيًا للقوة ضد المتظاهرين، كما شهد منع عمل الصحفيين ومنظمات حقوق الإنسان، مضيفًا أنه يواصل المراقبة وسيثير مخاوفه مباشرة مع السلطات المختصة.

ورأى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه يجب على السلطة الفلسطينية ضمان حرية الرأي والتعبير والتجمع. كما ويجب على الحكومة ضبط استخدام القوة من قبل قوات الأمن، واعتبر أن التحقيق في استخدام القوة المفرطة أو غير المبررة هو أمر واجب، بما فيه محاسبة المسؤولين بمن فيهم من أعطوا الأوامر.

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