راموس يبحث عن منزل بالقرب من مقر ناديه الجديد

وكالات / سما /

يقترب سيرجيو راموس نجم ريال مدريد السابق من اختيار وجهته الجديدة وهي نادي باريس سان جيرمان، بعد أن كشف للمقربين منه عن توقيعه مع الفريق الباريسي.

تقود كل الطرق لانتقال الكاميرو إلى باريس سان جيرمان بعد مغادرته لنادي ريال مدريد بعد اختلافه مع بيريز حول عرض التجديد.

وفقاً لوسائل الإعلام الفرنسية فإن وصول راموس لباريس أصبح أكيداً، مع ترحيب كبير من المدرب الأرجنتيني موريسيو بوتشيتينو.

وبحسب التقارير فإن راموس يُكثف بحثه عن منزل في العاصمة الفرنسية باريس في الأيام الأخيرة، وهذا يشير إلى أن سيرجيو سيقضي هو وعائلته السنوات القليلة القادمة في باريس، مع وجود اتفاق بالفعل مع النادي الفرنسي العاصيمي.

أظهر نادي باريس سان جيرمان استعداداً لتحمل راتب وطلبات راموس المالية، ويُمكن الإعلان عن اتفاقية انتقاله إلى البي إس جي خلال الأيما القليلة القادمة.