  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

الأحد 27 يونيو 2021 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

يواصل ثلاثة أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضًا لاعتقالهم الإداري، وهم: الغضنفر أبو عطوان، وجمال الطويل، ومنيف أبو عطوان.

وقال المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، اليوم الأحد، إن الأسير الغضنفر (28 عاما) من بلدة دورا بمحافظة الخليل، والمعتقل منذ تشرين أول من العام المنصرم، يواصل إضرابه عن الطعام منذ 54 يوما، وهو محتجز في مستشفى "كابلان" الاسرائيلي، ويعاني من تدهور في صحته، واغمي عليه عدة مرات، ويعاني من نقص في كمية السوائل بالجسم، وهو ما يؤثر على أعضائه الحيوية بشكل سلبي.

وأضاف أن الأسير الغضنفر يعاني من عدم انتظام في دقات القلب، وانتفاخ في الخصيتين، وفقد أكثر من 15 كغم من وزنه، إضافة شعوره الدائم بالهزال والتعب والإعياء الشديد.

وأشار إلى انه يرفض الحصول على المدعمات أو إجراء الفحوصات الطبية، ويستمر في إضرابه رغم قرار نيابة الاحتلال بتعليق وتجميد اعتقاله الإداري، كون القرار لا يعني إلغاء الحكم.

فيما يواصل الأسير جمال الطويل (59 عاما)، إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 25 يومًا في عزل "هشارون"، رفضًا لاعتقاله الاداري، وللمطالبة بالافراج عن ابنته الصحفية بشرى الطويل، المعتقلة إداريا في سجن "الدامون".

أما الأسير منيف أبو عطوان، وهو معتقل منذ 18 عاما، ومحكوم بالمؤبد، يواصل إضرابه عن الطعام منذ أسبوع، تضامنًا مع ابن أخته الأسير المضرب عن الطعام الغضنفر أبو عطوان.

#اضراب عن الطعام #أسرى #هيئة شؤون الأسرى

الأكثر قراءة اليوم

رئيس سابق للشاباك: هكذا نسقط حكومة بينيت ونحفظ لإسرائيل أمنها وأعمدتها العرقية

ستراتفور: "إسرائيل" تقوض الدعم الأمريكي لها وتدفع نحو تجدد العنف.. حماس رفضت عرض إسرائيلي بشأن أموال الإعمار

دولة تسجل وفاة واحدة بكورونا منذ انتشاره بفضل "تصرف نادر" فعله الملك

صحيفة عبرية: هل ستحدث سياسة بايدن في الشرق الأوسط هزة إقليمية؟

3 قتلى في جريمة إطلاق نار قرب عيلبون بالداخل المحتل

الزهار : الاحتلال يماطل ولا يستجيب للوساطات والمقاومة ستواصل الضغط لرفع الحصار

مصر ترد لأول مرة على "تجاوزات مستشار أردوغان" وتؤكد توقف المباحثات حاليا

الأخبار الرئيسية

875281-01-08-1536x1029

مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين : نشعر بالصدمة

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

ضابط إسرائيلي : الحرب الأخيرة على غزة ستعيق التطبيع مستقبلاً

فتح: سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه التطاول على أبناء مؤسستنا الأمنية

مسيرة

فصائل وأجسام صحفية فلسطينية تعقب على الاعتداء "القمعي" للصحفيين برام الله

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية