لابيد يلتقي يلينكن والزياني في روما ويتوجّه للإمارات بدعوة من أبو ظبي

القدس المحتلة / سما /

من المقرر أن يلتقي اليوم الأحد، وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكين، ونظيره البحريني عبد اللطيف الزياني في العاصمة الإيطالية روما.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن هذا أول لقاء للوزير لابيد مع شخصيات رسمية منذ أصبح وزيرًا للخارجية في الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وسيبحث لابيد مع بلينكن، تعزيز العلاقات بين حكومة بينيت – لابيد، وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى جانب بحث محاولات الولايات المتحدة التوصل لاتفاق نووي جديد مع إيران، والوضع الأمني والسياسي في المنطقة، والوضع بغزة.

كما سيبحث الوزير الإسرائيلي وفق "القدس" مع وزير الخارجية البحريني، قضايا تتعلق بالعلاقات الثنائية واتفاقية “أبراهام” المشتركة.

وسيتوجه لابيد يوم الثلاثاء إلى الإمارات في أول زيارة رسمية معلنة لوزير إسرائيلي بارز، وذلك بدعوة من أبوظبي للقاء مسؤولين هناك والتباحث في قضايا مشتركة.