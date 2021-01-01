الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

غزة / سما /

أعلنت وزار الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل حالة وفاة و73 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وتعافي 178 حالة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، اليوم الأحد، أنها أجرت 464 فحص مخبري خلال الساعات الماضية.

وبينت إجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل لـ 113942 إصابة، والحالات النشطة 2393 حالة، والمتعافين 110489 حالة.

فيما بلغ عدد الوفيات 1060 حالة وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 65 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 42 حالة.

وأشارت إلى أن الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 207200 جرعة وهي تكفي لـ 103600 شخص، اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 65194 شخص.