رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم السبت، في عناوينها تصريحات للناطق باسم الأجهزة الأمنية اللواء دويكات، التي أكد فيها أن لجنة التحقيق في ظروف وفاة المواطن نزار بنات، ستستكمل أعمالها بأسرع وقت ممكن.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- دويكات: لجنة التحقيق في ظروف وفاة نزار بنات بدأت على أن تستكمل أعمالها بأسرع وقت

- مسيرة في رام الله دعماً للشرعية ورفضاً لمحاولات زعزعة استقرار الوطن

- "فتح" الأقاليم الشمالية: المشروع الوطني ليس للمقامرة وسنحميه بالدم

- عشائر القدس تستنكر بياناً مدسوساً نسب إليها يستهدف استقرار الوطن والنيل من حركة فتح

- البرلمان العربي يرحب بإعادة افتتاح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية

- الاحتلال يجبر مواطناً على هدم غرفة سكنية جنوب القدس ويعتقل شقيقين في العيسوية

- السيناتور الأميركي بيرني ساندرز مخاطباً إسرائيل: نحن بحاجة إلى سياسة عادلة

- جهود الرئيس أبو مازن تخفف الأعباء عن كاهل أبناء المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان

- الرويضي: الاحتلال ينتهج عاصفة من السياسات والإجراءات الهادفة لتهجير المقدسيين

- وفاتان و119 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و188 حالة تعافٍ

- مقتل رجل وزوجته وابنتهما وإصابتان خطيرتان في 3 جرائم إطلاق نار بالجليل وطمرة

* "الأيام":

- المستوطنون يعتدون في الخليل ونابلس والاحتلال يقمع مسيرة مواطني كفر قدوم

- مصادر مصرية: تحولات في الموقف الإسرائيلي بشأن التهدئة وإعادة الإعمار

- إصابات واعتقال شاب خلال اعتداء الاحتلال والمستوطنين على أهالي "الشيخ جراح"

- "كورونا": حالتا وفاة و199 إصابة

- ساندرز: نحن بحاجة لسياسة عادلة في الشرق الأوسط

- مقتل رجل وزوجته وابنتهما في إطلاق نار بالجليل

- إسرائيل تعلن: بدء الموجة الرابعة من مرض "كورونا"

- موسكو: نعيش جائحة كورونا من جديد وسان بطرسبرغ تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية

- استقالة وزير الصحة البريطاني لانتهاكه إجراءات الحد من "كورونا"

* "القدس":

- إجبار مقدسي على هدم غرفة لأحفاده بحجة عدم الترخيص ومواصلة حصار الشيخ جراح

- وفاتان في غزة و119 إصابة جديدة بكورونا

- استقالة وزير الصحة البريطاني لانتهاكه إجراءات الحد من كورونا

- سكان الشيخ جراح حبيسو منازلهم ويناشدون توفير حماية دولية

- إسرائيل تعلن عن بدء الموجة الرابعة من الوباء

- "الثورة الفلسطينية واليهود".. تصورات تاريخية مغايرة لسردية تأسيس إسرائيل

- السيناتور ساندروز لإسرائيل: نحن بحاجة إلى سياسة عادلة