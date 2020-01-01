4 جرائم قتل خلال ساعات .. مقتل شاب بإطلاق نار في اللد

القدس المحتلة / سما /

​قتل الشاب جميل الزبارقة، إثر جريمة إطلاق نار، ارتكبت صباح اليوم الأحد، عند مدخل محطة للوقود في مدينة اللد، وبذلك يكون الشاب الضحية الرابعة جراء جرائم إطلاق نار التي سجلت بالبلدات العربية خلال أقل من 24 ساعة.

وقتل جميل بعد عدة أشهر على جريمة قتل والده سلمان الزبارقة (66 عاما)، بعد تعرضه لجريمة إطلاق نار في المنطقة الصناعية في اللد عقب خروجه من المسجد بعد صلاة الفجر.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح عند محطة للوقود في مدينة اللد، وعلى الفور هرع طاقم طبي للمكان وقدم الإسعافات الأولية لشخص جريح، حيث أقر وفاته تأثرا بإصابتهم الحرجة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار.

كما تلقت الشرطة بلاغا عن جريمة قتل في اللد، وعلى الفور هرعت دوريات الشرطة للمكان، وقامت بإغلاق موقع الجريمة عند مدخل محطة للوقود، وشرعت التحقيق في ملابسات وأسباب الجريمة دون الإعلان عن تنفيذ اعتقالات.

وتشير التحقيقات الأولية للشرطة إلى أن خلفية جريمة القتل التي وقعت صباح اليوم في اللد، تأتي انتقاما لجريمة القتل التي وقعت على شارع رقم 6 في شهر كانون الأول/ديسمبر 2020، ورح ضحيتها الفتى عمر زياد أبو صعلوك (15 عاما)، وذلك بعد ساعات من مقتل سلمان الزبارقة (66 عاما) بعد تعرضه لجريمة إطلاق نار في المنطقة الصناعية في اللد.

ويأتي مقتل الشاب جميل الزبارقة بعد أقل من 24 ساعة على جريمة إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل يوسف ونوال جاروشي (58 و46 عاما) وابنتهما ريان البالغة من العمر 16 عاما وهم من سكان مدينة الرملة بالأصل، متأثرين بجروحهم الخطيرة في جريمة إطلاق نار على سيارة في شارع 806 بالقرب من قرية عيلبون.