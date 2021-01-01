مصرع رجل وزوجته جراء حريق بمنزل في بيت صفافا في القدس المحتلة

القدس المحتلة / سما /

لقي موسى عليان وزوجته مريم عليان مصرعهما وأصيب 5 أخرون جراء حريق بمنزل، نشب فجر اليوم الأحد، في بلدة بيت صفافا في القدس.

وبحسب المعلومات المتوفرة، لقي رجل وزوجته في الأربعينيات من العمر مصرعهما، فيما أصيب 5 أشخاص بحالة إغماء، وذلك جراء حريق نشب في منزل مؤلف من طابقين في بيت صفافا.

وتلقت طواقم الإطفاء والإنقاذ بلاغا عن إصابات جراء حريق في شقة سكنية في بيت صفافا، وعلى الفور هرع إلى جانب سيارات الإسعاف طواقم الإطفاء، وتم الشروع بإخماد النيران التي اشتعلت بمنزل مؤلف من طابقين.

وقام رجل الإنقاذ بالتعاون مع الفريق الطبي بتخليص 7 أشخاص من المكان، فيما فتحت الشرطة بالتعاون مع خبراء الحرائق تحقيقا لمعرفة أسباب الحريق.

إلى ذلك، قدم الطاقم الطبي الإسعافات الأولية إلى 7 أشخاص كانوا في حالة إغماء جراء استنشاق الدخان، حيث تم إقرار وفاة رجل وامرأة بعد أن فشلت الجهود لإنقاذها حياتهما.

ونقل طاقم الإسعاف 5 أشخاص للعلاج في المستشفيات، حيث وصفت حالة شاب في الثلاثينيات من العمر بالمتوسطة، بينما حالة 4 أشخاص بالطفيفة.