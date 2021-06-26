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الاحتلال ينكل بفتاتين في حي الشيخ جراح ويعتقلهما..فيديو

الأحد 27 يونيو 2021 01:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال ينكل بفتاتين في حي الشيخ جراح ويعتقلهما..فيديو



القدس المحتلة/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، فتاتين فلسطينيتين، بعد الاعتداء عليهما، في حي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة.

وقال شهود إن أحد الجنود اعتدى لفظيا على الشقيقتين أصالة واليسار القاسم، وهما من سكان حي الشيخ جراح. وأشاروا إلى أن الاعتقال تمّ بدون سبب يذكر، حيث افتعل الجنود عراكا مع الفتاتين قبل اعتقالهما مستخدمين العنف ضدهما.


ويشهد حي الشيخ جراح اعتداءات شبه يومية من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين بحق أهالي الحي والمتضامنين معهم.

وتواجه 28 عائلة فلسطينية خطر الإخلاء من المنازل التي تقيم فيها منذ عام 1956.

وتدعي جماعات استيطانية إسرائيلية أن المنازل أقيمت على أرض كانت بملكية يهودية قبل العام 1948، وهو ما ينفيه السكان.

وتسببت مخططات الاحتلال بتفجير مواجهات خلال الأسابيع الماضية، بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية.

#حي الشيخ الشراح #اعتقال #القدس المحتلة

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