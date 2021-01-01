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نيللي كريم تكشف تعرضها لمرض خطير كاد يشوه وجهها ..فيديو

الأحد 27 يونيو 2021 01:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نيللي كريم تكشف تعرضها لمرض خطير كاد يشوه وجهها ..فيديو



القاهرة/سما/

كشفت الفنانة المصرية، نيللي كريم، عن تعرضها لمرض خطير كاد أن يشوه وجهها.


وقالت كريم خلال لقائها ببرنامج "واحد من الناس" بقناة "الحياة" المصرية: "قمت بإجراء عملية جراحية خطيرة في وجهي العام الماضي بعد أن أصبت بورم، وخلال العملية استخدم الفريق الطبي أذني فيها".

وتابعت: "اتخضيت وكنت قلقانة وروحت لأكثر من طبيب، والطبيب الأول قلي ممكن تتشلي بس هترجعي تاني خلال سنة وتكوني كويسة، وفي أمريكا الدكتور قلي هتكوني كويسة، وطبعا كنت خايفة لأن ده معناه أني هقعد في بيتي من غير شغل وهبطل تمثيل".

س اللي استفادته من تجربتي مع المرض أننا معرضون كل يوم لمشكلات، ولكن لازم إحساس الرضا يكون مسيطر علينا".

#نيللي كريم #مرض نيللي كريم

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