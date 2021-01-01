  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وفد "إسرائيلي" يزور القاهرة الأسبوع المقبل للتباحث بشأن قطاع غزة

الأحد 27 يونيو 2021 12:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفد "إسرائيلي" يزور القاهرة الأسبوع المقبل للتباحث بشأن قطاع غزة



القدس المحتلة/سما/

من المقرر أن يزور وفد "إسرائيلي" العاصمة المصرية القاهرة، الأسبوع المقبل، وذلك للتباحث بشأن مسألة إعادة إعمار قطاع غزة.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن الوفد سيناقش تبعات إعادة إعمار قطاع غزة والمفاوضات غير المباشرة مع حركة "حماس" حول أسرى إسرائيليين، كما سيناقش الوفد القضايا العالقة حول الأوضاع الأخيرة في القطاع.

وكان من المفترض بدء مفاوضات لمناقشة صفقة تبادل الأسرى لكنها باءت جميعها بالفشل، بسبب إصرار "إسرائيل" على رغبتها في ربط إعادة إعمار غزة بصفقة الأسرى، ما اضطر مصر إلى تجميد موضوع تبادل الأسرى بعد يومين من المفاوضات غير المباشرة بين حماس والاحتلال، حسبما صرحت به مصادر مصرية للقناة.

وفي وقت سابق، أبلغ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، مسؤولين أمريكيين بأن هناك احتمالا كبيرا لاندلاع مواجهة جديدة مع الفصائل الفلسطينية في بقطاع غزة قريبا.


وقال كوخافي خلال لقاء جمعه في واشنطن بمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن هناك "احتمالا معقولا" لاندلاع جولة قتال جديدة في غزة.

وأفادت قناة "كان" العبرية الرسمية أن كوخافي استعرض مع سوليفان "الدروس المستفادة من العملية العسكرية الأخيرة في قطاع غزة والصعوبات التي تعترض عملية التسوية في ظل فشل المحادثات بين مصر وحماس".

#القاهرة #صفقة الاسرى #اعادة اعمار غزة #حماس

الأكثر قراءة اليوم

وفد إسرائيلي إلى القاهرة لنقل موقف جديد حول الأسرى..حماس تلمح لإحتجاز أكثر من 4 جنود !

صحيفة تكشف عن التطور الهائل في صواريخ المقاومة: انتظروا قصف "الكرياه"..كلمة السر: سليماني

سترفع قضية أمام الجنايات الدولية..عائلة الناشط نزار بنات تعلن مطالبها لوقف حمام الدم

ستراتفور: "إسرائيل" تقوض الدعم الأمريكي لها وتدفع نحو تجدد العنف.. حماس رفضت عرض إسرائيلي بشأن أموال الإعمار

مصر ترد على تصريحات إثيوبيا بجاهزيتها للحل العسكري بشأن "سد النهضة"... فيديو

رئيس سابق للشاباك: هكذا نسقط حكومة بينيت ونحفظ لإسرائيل أمنها وأعمدتها العرقية

دولة تسجل وفاة واحدة بكورونا منذ انتشاره بفضل "تصرف نادر" فعله الملك

الأخبار الرئيسية

فتح: سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه التطاول على أبناء مؤسستنا الأمنية

مسيرة

فصائل وأجسام صحفية فلسطينية تعقب على الاعتداء "القمعي" للصحفيين برام الله

بينت

رئيس سابق للشاباك: هكذا نسقط حكومة بينيت ونحفظ لإسرائيل أمنها وأعمدتها العرقية

8

مظاهرات في رام الله تنديدًا باغتيال الناشط السياسي نزار بنات.. ومطالبات باسقاط الحكومة

ابو مرزوق

لن نشارك بحكومة دون انتخابات.. ابو مرزوق: القضايا السبع لترتيب البيت الفلسطيني بحاجة لتوافق وطني

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية