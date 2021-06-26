إيطاليا تقصي النمسا وتتأهل لربع نهائي اليورو..فيديو

لندن/سما/

فاز المنتخب الإيطالي على نظيره النمساوي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب ويمبلي، في إطار لقاءات دور الـ16 ببطولة يورو 2020.

أحرز فيديريكو كييزا وماتيو بيسينا هدفي الأزوري في الدقائق 95 و105، فيما سجل ساسا كالادزيتش هدف النمسا الوحيد بالدقيقة 114.

وبهذا الفوز، وتأهل المنتخب الإيطالي للدور ربع النهائي لينتظر الفائز من مواجهة بلجيكا والبرتغال.