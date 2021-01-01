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مجدلاني: ما حدث للناشط بنات خطأ كبير وتجاوز للقانون

الأحد 27 يونيو 2021 12:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني: ما حدث للناشط بنات خطأ كبير وتجاوز للقانون



رام الله/سما/

أكد وزير التنمية الاجتماعية الفلسطينية د. أحمد المجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في حديثه مع "سبوتنيك"، إن ما حدث لبنات "غير مقبول ومحل مراجعة من قبل الحكومة والقيادة الفلسطينية، والرئيس عباس، ويُعتبر تجاوزا للقوانين الفلسطينية واعتداء على الحريات الأساسية".  

وأوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن "لجنة التحقيق أصدرت تقريرا أوليا وستصدر خلال أيام تقريرا نهائيا وفي ضوء ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من أصدر التعليمات والأوامر، ومن نفذ هذا العمل، ولن يكون هناك تسامح أو تهاون في الاعتداء على الحريات العامة بصرف النظر عن وجهات النظر المختلفة لأي معارض".     
ولفت المسؤول إلى أن "هناك محاولة لاستثمار هذا الحادث لتشوية السلطة الفلسطينية، داعيا القوى والأطراف التي تحاول استغلال هذا الحدث لعدم ركوب الموجة والإساءة للسلطة الفلسطينية، لأن ما حدث خطأ وليس سياسة ممنهجة لدى السلطة".

#احمد مجدلاني #وزير التنمية الاجتماعية #نزار بنات #وفاة نزار بنات

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