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الدنمارك تسحق ويلز برباعية نظيفة... فيديو

السبت 26 يونيو 2021 11:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدنمارك تسحق ويلز برباعية نظيفة... فيديو



أمستردام/سما/

تأهل منتخب الدنمارك، مساء اليوم السبت، إلى ربع نهائي كأس أوروبا لكرة القدم بعدما دك شباك منتخب بلاد الغال برباعية نظيفة، ليصبح بذلك أول المتأهلين.

وصادفت المبارة التي أقيمت على ملعب "يوهان كرويف أرينا" بالعاصمة الهولندية  أمستردام، الذكرى التاسعة والعشرين لتتويج الدنمارك باللقب القاري عام 1992.

وافتتح كاسبر دولبرغ رباعية فريقه بهدف سجله في الدقيقة 27، ليتبعه بآخر في الدقيقة 48، بينما سجل يواكيم مايلي هدف بلاده الثالث في الدقيقة 88، ليحرز مارتن برايثوايت الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع.


وبذلك حرمت الدنمارك المنتخب الويلزي من تكرار إنجازه عام 2016، عندما وصل إلى نصف النهائي في أول مشاركة له في النهائيات القارية.

وسيواجه منتخب الدنمارك في ربع النهائي الفائز من هولندا والتشيك في المباراة التي ستجمعها الأحد في بودابست.

وفي 1992، حققت الدنمارك مفاجأة كبرى، بإحرازها اللقب، عقب فوزها على ألمانيا 2- صفر في النهائي.

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