نقابة التصوير الطبي تقرر الاستمرار في إجراءاتها النقابية

رام الله /سما/

قررت الهيئة العامة لنقابة اخصائيي وفنيي التصوير الطبي الفلسطينية، الاستمرار في إجراءاتها النقابية، وعودة العمل في مراكز وأقسام التصوير التابعة لوزارة الصحة، اعتبارا من يوم غد الأحد.

وقالت الهيئة العامة للنقابة في بيان لها:" قررت الهيئة العامة للنقابة الاستمرار في خطواتها حسب البيان السابق مع عودة الزملاء في دائرة الأشعة وأقسام الرعاية الصحية الأولية ومراكز الطوارئ والولادة الأمنة ومراكز تسجيل الكورونا والمستودعات الى اماكن عملهم، حتى الساعة الواحدة من بعد الظهر ، مع الاستمرار بعدم استقبال الحالات الى حين صدور بيان آخر مساء يوم الثلاثاء ٢٩-٠٦-٢٠٢١".

وأكدت في بيانها انه تم " استثناء مرضى السرطان على اجهزة التصوير الطبقي وكذلك مرضى تفتيت الحصى في مستشفى طوباس من أجراءات التصعيد مع الابقاء على كافة الإجراءات المتبعة على كافة الأجهزة الأخرى مع ضرورة تثبيت بصمة الدوام عند الدخول و الخروج، و تعمل الطواقم بنسبة ٣٠٪؜ لكل دوام".