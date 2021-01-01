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نقابة الصحفيين: استهداف الصحفيين تطور جديد وخطير في سياق الاعتداءات على حرية الرأي والتعبير

السبت 26 يونيو 2021 09:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة الصحفيين: استهداف الصحفيين تطور جديد وخطير في سياق الاعتداءات على حرية الرأي والتعبير



رام الله /سما/

ادانت نقابة الصحفيين بشدة الاعتداءات على الصحفيات والصحفيين اثناء تغطيتهم مسيرة وسط مدينة رام الله مساء اليوم السبت، واستهدافهم بقنابل الغاز المدمع، ما تسبب باصابة البعض منهم، وملاحقة البعض ومصادرة هواتفهم النقالة.

واعتبرت النقابة ان استهداف عناصر الامن للصحفيين تطور جديد وخطير في سياق الاعتداءات على حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، والتي تمثلت بأبشع صورها في جريمة قتل الناشط نزار بنات، وامتدت لاحقاً لتطال بالتهديد بعض الصحفيين والمواطنين على خلفية التعبير عن مواقفهم تجاه قضية بنات، واحتجاز صحفي قبل يومين اثناء تغطية احداث ليلية وقعت في رام الله.

وأكدت النقابة ان حرية الرأي والتعبير مكفولة بموجب القانون الاساسي الفلسطيني ووثيقة الاستقلال، وان حرية العمل الصحفي كفلتها القوانين المحلية والدولية، وأن كل خرق لها يوجب محاسبة مرتكبيه بشكل جدي.

وحذرت النقابة من التمادي في التضييق على حرية الرأي والتعبير والتجمع والتظاهر، وعواقب ذلك على سيادة القانون والسلم الأهلي والمجتمعي، وأكدت على أهمية وضرورة صون الحريات العامة، وعدم حرف البوصلة عن اتجاهاتها الاساسية، والابقاء على حالة النهوض وتقديم النماذج اللامعة في الشيخ جراح وسلوان وبيتا.

#نقابة الصحفيين #اعتداء على الصحفيين #الاجهزة الامنية الفلسطينية #السلطة الفلسطينية #الصحفيين الفلسطينيين

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