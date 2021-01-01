  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مديرية زراعة جنين تنفذ يوم حقل في عرابة

السبت 26 يونيو 2021 08:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
مديرية زراعة جنين تنفذ يوم حقل في عرابة



جنين /سما/

 نفذت مديرية زراعه المحافظة، اليوم، يوم حقل في بلدة عرابة، حول كيفية اعداد محلول “بوردوا”المكون من مواد:”الشيد والجنزارة والشبة”،ورشه على جذوع واغصان أشجار الزيتون ، وذلك، ضمن نشاطات المدارس الحقلية لقطاع الزيتون في المحافظة.

وأشار المهندس سامر فرح رئيس قسم الزيتون في المديرية، الى أهمية استخدام المحلول المذكور في مكافحة “الاشنيات” و”حفار الساق” والتقليل من ضرر أشعة الشمس على أغصان وجذوع الأشجار.

وقد تم تدريب المزارعين حول إعداد المحلول ليتم رشه بالمرشات الزراعية في المواعيد المناسبة، علما أن الورشة تندرج ضمن حملات التوعية والارشاد لدعم المزارعين .

#مديرية زراعة جنين

الأكثر قراءة اليوم

وفد إسرائيلي إلى القاهرة لنقل موقف جديد حول الأسرى..حماس تلمح لإحتجاز أكثر من 4 جنود !

صحيفة تكشف عن التطور الهائل في صواريخ المقاومة: انتظروا قصف "الكرياه"..كلمة السر: سليماني

سترفع قضية أمام الجنايات الدولية..عائلة الناشط نزار بنات تعلن مطالبها لوقف حمام الدم

ستراتفور: "إسرائيل" تقوض الدعم الأمريكي لها وتدفع نحو تجدد العنف.. حماس رفضت عرض إسرائيلي بشأن أموال الإعمار

مصر ترد على تصريحات إثيوبيا بجاهزيتها للحل العسكري بشأن "سد النهضة"... فيديو

دولة تسجل وفاة واحدة بكورونا منذ انتشاره بفضل "تصرف نادر" فعله الملك

حزب الشعب: لا نستطيع الاستمرار بحكومة غير قادرة على حماية الحريات

الأخبار الرئيسية

8

مظاهرات في رام الله تنديدًا باغتيال الناشط السياسي نزار بنات.. ومطالبات باسقاط الحكومة

ابو مرزوق

لن نشارك بحكومة دون انتخابات.. ابو مرزوق: القضايا السبع لترتيب البيت الفلسطيني بحاجة لتوافق وطني

بايدن

صحيفة عبرية: هل ستحدث سياسة بايدن في الشرق الأوسط هزة إقليمية؟

طلال

دويكات: لجنة التحقيق في ظروف وفاة نزار بنات بدأت على أن تستكمل أعمالها

ستراتفور: "إسرائيل" تقوض الدعم الأمريكي لها وتدفع نحو تجدد العنف.. حماس رفضت عرض إسرائيلي بشأن أموال الإعمار

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية