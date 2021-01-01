مديرية زراعة جنين تنفذ يوم حقل في عرابة

جنين /سما/

نفذت مديرية زراعه المحافظة، اليوم، يوم حقل في بلدة عرابة، حول كيفية اعداد محلول “بوردوا”المكون من مواد:”الشيد والجنزارة والشبة”،ورشه على جذوع واغصان أشجار الزيتون ، وذلك، ضمن نشاطات المدارس الحقلية لقطاع الزيتون في المحافظة.

وأشار المهندس سامر فرح رئيس قسم الزيتون في المديرية، الى أهمية استخدام المحلول المذكور في مكافحة “الاشنيات” و”حفار الساق” والتقليل من ضرر أشعة الشمس على أغصان وجذوع الأشجار.

وقد تم تدريب المزارعين حول إعداد المحلول ليتم رشه بالمرشات الزراعية في المواعيد المناسبة، علما أن الورشة تندرج ضمن حملات التوعية والارشاد لدعم المزارعين .