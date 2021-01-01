نقلة نوعية للخدمات الطبية في بيت لحم .. افتتاح المركز الالماني الفلسطيني الطبي ببلدة دار صلاح

بيت لحم /سما/

افتتحت ادارة المركز الالماني الفلسطيني مقرها الرسمي في بلدة دار صلاح الى الشرق من بيت لحم، ليكون اول مركز طبي متخصص يجمع العديد من العيادات وبخدمات طبية تحوي أمهر الطواقم الطبية والمعدات.

وجرت مراسم الافتتاح بحضور المحافظ اللواء كامل حميد وقادة الاجهزة الامنية ومدراء المؤسسات الرسمية والاهلية، حيث تم قص شريط الافتتاح للمركز الذي يتكون من اربعة عشر عيادة متخصصة ومختبرات وعيادات لعلاج السمنة وغيرها من خدمات تقدم عبر احدث الاجهزة الالمانية.

يذكر ان المركز يتميز بوجود علاقات مع مؤسسات صحية وطبية المانية، بحيث يتم اجراء استشارات مع هذه الجهات لعلاج مختلف الامراض.

وبعد قص شريط الافتتاح رحب الدكتور الاخصائي كامل جبرين بالمحافظ وشكره على رعايته ورحب بكافة الحضور وقدم لهم نبذة عن المركز والتخصصات التي يقدمها للمواطن وما يميزه من خدمات طبية.

جاهزون لتقديم الخدمات

واضاف جبرين مدير المركز الالماني الفلسطيني الطبي، اننا نفتتح هذا المركز بهذا الحضور الكبير والمتميز لنؤكد اننا جاهزون لاستقبال المرضى وخدمة ابناء محافظة بيت لحم وفلسطين بشكل عام والمناطق الريفية بشكل خاص لنخفف من اعبائهم المالية والصحية، شاكرا المحافظ حميد وقيادات الاجهزة الامنية على حضورهم ومشاركتهم فعاليات الافتتاح الرسمي التي تطلق الخدمات لاستقبال المرضى في اربعة عشر عيادة من عيادات المركز في اربعة عشر تخصصا.

حميد : المركز نموذج متطور

بدوره قال محافظ بيت لحم، ان افتتاح هذا المركز المتطور والحديث الذي يتضمن العديد من التخصصات الى جانب امكانية توسعتها في منطقة وشارع حيوي مهم يصل شمال الضفة بجنوبها، هو أمر غاية في الاهمية، مشيرا الى انه يشكل اضافة نوعية في مكانها الصحيح وهناك حاجة ماسة لها في المحافظة ومنطقة جنوب الضفة الغربية.

تقنيات وعيادات متخصصة

ويتضمن المركز “١٤” عيادة ،بالاضافة الى المختبرات المتطورة والخدمات والاستشارات التاهيلية في العديد من المجالات، هذا الى جانب ان المركز سيعتمد سياسات الاستشارات واجراء الفحوص مع مختبرات طبية متطورة في المانيا.

وفي هذا الاطار قالت ديالا عيسى مسؤولة في المختبر بالمركز، ان المختبر مجهز باحدث التقنيات والصناعات الالمانية وهو جاهز للتعاقد مع مختبرات بالمانيا.

واشارت الى ان المختبر بالمركز قادر على اجراء العديد من الفحوصات بالاضافة الى التعاون مع فروع المركز الاخرى في فلسطين والاهم اننا قادرون على اجراء الفحوص بمراكز المانية بخدمات ومستوى عاليين ، اذيقدم خدمة افضل وجودة أعلى وسعر أقل.

مباركة رسمية وشعبية

بدوره قال ابراهيم الحاج مدير عيادة “سمنة كير” الخاصة بعلاج السمنة،ان العيادة تتبنى فكرة جديدة تعتمد على نهج متعدد التخصصات لادارة الوزن باعتماد برامج مختلفة ،حيث سيكون جاهزا لتقديم استشارات في السمنة الجراحية وغير الجراحية من خلال وجود اطباء متخصصين في المركز بفرعه الاول في بيت لحم،معبرا عن الامل بوجود فروع اخرى في اكثر من محافظة في القريب العاجل.

من جهتهم عبر المواطنون وممثلو المجتمع المحلي، عن سعادتهم بافتتاح هذا المركز في مناطق بعيدة ومهمشة عن مراكز المدن، مشيرين الى ان افتتاحه يمثل نقلة خدمات نوعية في المجال الطبي.

وقال الحاج داود البدن انه يبارك المركز ولاصحابه لانه يخدم المجتمع المحلي، مشيرا الى انه مركز مجهز بأحدث المعدات ، معبرا عن الامل بافتتاح مراكز طبية بمثل هذا المستوى في كافة المناطق.

اما ابراهيم مبارك امين سر “فتح” وعضو المجلس البلدي في بلدة دار صلاح ، فبارك افتتاح المركز، مشيرا الى انه يشكل اضافة نوعية لبيت لحم بشكل عام وللريف بشكل خاص،حيث يعاني هذا الاخير، من عدم وجود مراكز طبية متخصصة.

اما رئيس مجلس الخدمات المشتركة جمال الدرعاوي، فاشار الى ان هناك اهمية لافتتاح هذا المركز التخصصي النوعي كنقلة نوعية للخدمات في كل المحافظة وحتى المحافظات الاخرى، موضحا ان هذا المرفق من المرافق التي تشكل حالة تطور في الريف الشرقي تتوفر فيها الخدمات بكافة اشكالها.

بدوره قال الدكتور عماد شحادة مدير المركز الوطني للتأهيل، ان المجتمع الفلسطيني بحاجة لمثل هذه المراكز الطبية المتخصصة والنوعية التي لا تكرر الموجود بل تأتي بكل ما هو جديد،مشيرا الى ان المركز يتميز بالعديد من العيادات والخدمات النوعية.