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"منتدى الإعلاميين" يحذر من التهديدات المتواصلة للزميل الريماوي

السبت 26 يونيو 2021 05:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
"منتدى الإعلاميين" يحذر من التهديدات المتواصلة للزميل الريماوي



رام الله /سما/

حذر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين من التهديدات المتواصلة للزميل الصحفي علاء الريماوي، على خلفية تعبيره عن رأيه الرافض لجريمة اغتيال المعارض السياسي نزار بنات.

وقال المنتدى في بيان صحفي، السبت، "إنه يتابع بقلق بالغ التهديدات المتتالية للزميل الريماوي، ويحذر من مغبة التمادي في استهداف حرية الرأي والتعبير بما يخالف القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية".

وتابعت: "هذا الأمر يستدعي موقفًا موحدًا من المجتمع الفلسطيني بكل مكوناته لوقف تغول السلطة وأجهزتها الأمنية على الصحفيين وصد محاولاتها لكتم حرية الرأي والتعبير المصانة بالقوانين المحلية والدولية".

وأعرب المنتدى عن تضامنه التام مع الريماوي الذي أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي سراحه مؤخرًا بعد اعتقال إداري واجهه بالإضراب عن الطعام.

وطالب نقابة الصحفيين بضرورة التحرك العاجل، وعدم انتظار تنفيذ التهديدات بحق الزميل الريماوي، ومتابعة محاسبة من يقف خلفها لئلا تستباح حرية الرأي والتعبير باعتبارها مبدأ أساسي من مبادئ حقوق الإنسان.

ودعا منتدى الإعلاميين الصحفيين ووسائل الإعلام والنشطاء إلى تسليط الضوء على الاستهداف المتواصل للصحفيين ومحاولة إرهابهم وقمع حريتهم.

وحمل في ختام بيانه الحكومة المسؤولية الكاملة عن ضرر أو استهداف للزميل علاء الريماوي، وطالب بتشكيل لجنة تحقيق وطنية وصحفية في التهديدات التي وصلته مؤخرًا.

#منتدى الإعلاميين الفلسطينيين #علاء الريماوي

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