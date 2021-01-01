أشغال غزة: الأضرار المسجلة جراء العدوان كبيرة مقارنة بهجمات سابقة

غزة /سما/

قال ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة في قطاع غزة، اليوم السبت، إن الأضرار الجزئية المسجلة بفعل العدوان الأخيرة فاقت الـ40 ألف وحدة سكنية وهو رقم كبير بالنسبة للحروب السابقة.

وبين سرحان في حديث لإذاعة صوت القدس المحلية بغزة، أن التوقعات كانت تشير لوجود نحو 20 ألف وحدة متضررة، لكن العدد فاق الـ 40 ألف.

وأشار إلى أن يوم الخميس الماضي كان آخر يوم لحصر الأضرار الناجمة عن العدوان، وأن هناك عائلات أخرى سيتم زيارتها لحصر الأضرار لديها، وبعض الأضرار لم تتقدم بعد بتسجيل الأضرار لديها.

ولفت إلى أنه تم حصر 1200 وحدة سكنية هدم كلي، و 1000 وحدة هدم جزئي بليغ غير صالح للسكن، و40 ألف بين متوسط وطفيف.

وأشار إلى أنه تم إزالة ما يقارب ثلث الركام الناجم عن هدم البيوت بشكل كامل والمقدر بـ 270 ألف طن.