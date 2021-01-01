  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أشغال غزة: الأضرار المسجلة جراء العدوان كبيرة مقارنة بهجمات سابقة

السبت 26 يونيو 2021 05:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
أشغال غزة: الأضرار المسجلة جراء العدوان كبيرة مقارنة بهجمات سابقة



غزة /سما/

 قال ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة في قطاع غزة، اليوم السبت، إن الأضرار الجزئية المسجلة بفعل العدوان الأخيرة فاقت الـ40 ألف وحدة سكنية وهو رقم كبير بالنسبة للحروب السابقة.

وبين سرحان في حديث لإذاعة صوت القدس المحلية بغزة، أن التوقعات كانت تشير لوجود نحو 20 ألف وحدة متضررة، لكن العدد فاق الـ 40 ألف.

وأشار إلى أن يوم الخميس الماضي كان آخر يوم لحصر الأضرار الناجمة عن العدوان، وأن هناك عائلات أخرى سيتم زيارتها لحصر الأضرار لديها، وبعض الأضرار لم تتقدم بعد بتسجيل الأضرار لديها.

ولفت إلى أنه تم حصر 1200 وحدة سكنية هدم كلي، و 1000 وحدة هدم جزئي بليغ غير صالح للسكن، و40 ألف بين متوسط وطفيف.

وأشار إلى أنه تم إزالة ما يقارب ثلث الركام الناجم عن هدم البيوت بشكل كامل والمقدر بـ 270 ألف طن.

#ناجي سرحان #وزارة الاشغال #العدوان الإسرائيلي #اضرار العدوان #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

وفد إسرائيلي إلى القاهرة لنقل موقف جديد حول الأسرى..حماس تلمح لإحتجاز أكثر من 4 جنود !

صحيفة تكشف عن التطور الهائل في صواريخ المقاومة: انتظروا قصف "الكرياه"..كلمة السر: سليماني

سترفع قضية أمام الجنايات الدولية..عائلة الناشط نزار بنات تعلن مطالبها لوقف حمام الدم

ماذا بعد الاغتيال الوحشي الاجرامي للشهيد نزار بنات؟ ..عبد الباري عطوان

ستراتفور: "إسرائيل" تقوض الدعم الأمريكي لها وتدفع نحو تجدد العنف.. حماس رفضت عرض إسرائيلي بشأن أموال الإعمار

مصر ترد على تصريحات إثيوبيا بجاهزيتها للحل العسكري بشأن "سد النهضة"... فيديو

يديعوت تكشف: المسؤول عن استهداف مبنى تابعا لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية الأربعاء الماضي

الأخبار الرئيسية

ابو مرزوق

لن نشارك بحكومة دون انتخابات.. ابو مرزوق: القضايا السبع لترتيب البيت الفلسطيني بحاجة لتوافق وطني

بايدن

صحيفة عبرية: هل ستحدث سياسة بايدن في الشرق الأوسط هزة إقليمية؟

طلال

دويكات: لجنة التحقيق في ظروف وفاة نزار بنات بدأت على أن تستكمل أعمالها

ستراتفور: "إسرائيل" تقوض الدعم الأمريكي لها وتدفع نحو تجدد العنف.. حماس رفضت عرض إسرائيلي بشأن أموال الإعمار

النخالة: نطالب بإعادة صياغة المشروع الوطني الذي فقد هويته وأصبح خادما للاحتلال الاسرائيلي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية