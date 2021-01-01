غزة- المطالبة بـاستقدام خبراء دوليين لتتبع آثار مخلفات القذائف الإسرائيلية

غزة /سما/

أوصى مختصون في الشأن البيئي، بالعمل على استقدام خبراء إلى قطاع غزة، لتتبع أثر مخلفات القذائف العسكرية التي استخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه الأخير على غزة وقياس معدلات الإشعاع، وتركيز العناصر السامة والثقيلة والمركبات الكيميائية الضارة بالبيئة الناجمة عن تلك القذائف.

ودعا هؤلاء المختصون، خلال ورشة عمل عقدها مركز العمل التنموي/ معا، السبت، السلطة الى رصد موازنة سنوية للبحث العلمي في المجالات المختلفة لاسيما البيئية منها، والعمل على تطوير المختبرات القادرة على تحليل العناصر اللازمة في المؤسسات المختلفة ورفع كفاءة العاملين فيها وتأسيس لوبي عالمي من خبراء دوليين في قضايا البيئة والصحة والقانون وحقوق الإنسان لدعم الفلسطينيين في الحرب القانونية ضد الاحتلال الإسرائيلي اضافة الى زيادة حجم الموازنة العامة للقطاع الزراعي التي تقدر حاليًا ب 1%، وأن القطاع الزراعي يعتمد على التمويل الخارجي.

وطالبوا بتخصيص مساحة في الاعلام لطرح القضايا البيئية المختلفة وتقديم الحلول العلاجية العاجلة لها، والعمل على إيجاد الإعلامي البيئي المتخصص سيما وأن البيئة تعادل الحياة وتأهيل القطاع الزراعي لأهميته كركيزة أساسية في السيادة على الأرض والموارد.